Erken emeklilik şartları açıklandı! Bu detaylar tarihi öne çekiyor! EYT’yi kaçıranlara 8 formül...

MİLYONLARCA KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yaşanıyor. Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) prim sistemlerindeki farklılıkları ortadan kaldırarak ülkedeki bir milyon vatandaşı olumlu bir şekilde etkileyecek.

Bu kapsamlı düzenlemeler, emeklilik tablosunu baştan aşağı değiştirerek, vatandaşlara daha avantajlı bir emeklilik süreci sunacak.

Düzenleme SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkını ortadan kaldırarak, her iki grup için emeklilik şartlarını eşitleyecek. Bu eşitlik, yalnızca erken emeklilik imkanı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açacak.