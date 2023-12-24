Asgari ücret ne zaman açıklanacak son dakika? Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2024?
"Asgari ücret ne zaman belli olacak son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'de çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren konu için heyecan dorukta. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, 85 milyonu ise dolaylı yoldan etkileyecek olan 2024 asgari ücreti, refah payı dahil rakamla belirleniyor. Üçüncü toplantı öncesinde, yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oluyor. İşte 2024 asgari ücret zammı son dakika açıklaması!
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamalar milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, uzlaşma toplantısı için bu hafta içerisinde bir araya gelecek. Rakamlar üzerinden gerçekleştirilecek müzakerelerin ardından asgari ücretin büyük oranda netleşmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak 2024? İşte haberin ayrıntıları..
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akbaşoğlu açıklamasında, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak.
Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.
Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Başkan Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.
Yeni toplantının asgari ücret mesaisi nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor. Karar, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı sonrasında alınacak.
Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETTE FORMÜLLER NELER?
Türkiye'de asgari ücret belirleme süreci kapsamında 3. toplantı tarihi ve yeni asgari ücret miktarı merakla bekleniyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan konuya ilişkin detayları aktardı.
Refah payı ne kadar verilecek? En önemli sorular şüphesiz bu. En az yüzde 12 oranında bir refah payı verildiği taktirde enflasyon farkı + refah payı yüzde 50'ye aşağı yukarı tekabül ediyor. Bu rakam da asgari ücretin 17.103 TL olacağı anlamına geliyor. Bu formüle göre.
17'lik bir refah payı verildiği taktirde ise 17.674 TL'ye asgari ücretin tekabül edeceği anlamına geliyor.
Diğer yandan farklı formüller de tabii ki gündemde. Uzmanlar farklı rakamları dillendiriyor. Örneğin maksimum yüzde 22 oranında refah payı verildiği taktirde bu durumda yüzde 60'a tekabül ediyor.
Maksimum asgari ücretin 18.245 TL olacağı söylenebilir. Uzmanların bu konuyla ilgili farklı görüşleri var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda rakamların üzerinde müzakere yapılacak. Neticesinde asgari ücret belirlenecek.
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