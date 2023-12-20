İslam Memiş açıkladı: 2024 yılında bu rakamın altına düşmeyecek! Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları...
"Altın fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararı yarın açıklanacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz kararı öncesi 2024 yılı için altın yatırıcımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. İşte haberin detayları...
İslam Memiş'ten flaş 'gram altın' açıklaması! 2024 yılında bu rakamları görebiliriz! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı yarın açıklanacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz kararı öncesi altın yatırıcımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. İşte altın fiyatlarında son durum!
İSLAM MEMİŞ'TEN FLAŞ ALTIN TAHMİNİ!
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan Başkanlığında 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'de açıklanacak.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber'de 2024 yılı için altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
20 ARALIK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
1.909,27
1.909,54
ALTIN/ONS FİYATI
2.039,84
2.041,3100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.054,21
3.121,48
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.219,50
12.449,90
YARIM ALTIN FİYATI
6.088,65
6.242,29
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.042,70
1.413,39
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- İslam Memiş açıkladı: 2024 yılında bu rakamın altına düşmeyecek! Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları...
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