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Yeni sosyal yardım ödemeleri kaç lira olacak? Engelli aylığı ne kadar zamlanacak 2024? %40-%69-%70 engelli maaşı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Yeni sosyal yardım ödemeleri kaç lira olacak? Engelli aylığı ne kadar zamlanacak 2024? %40-%69-%70 engelli maaşı...

"Engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal yardım alan vatandaşlar, 2024 Ocak'taki zamların ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. Sosyal yardım ödeme miktarları, genellikle memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak düzenleniyor. Peki, engelli aylığı ne kadar zamlanacak? İşte maaş tahminleri...

2024 Ocak ayından itibaren asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanacak. Özellikle yaşlılık ve engelli maaşının 2024 yılında ne kadar olacağı merak konusu oluyor. İşte zamlı maaş tahminleri...

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 ayda oluşan yüzde 45'lik orana göre 7 bin 391 liraya çıkıyor. Bu tutar da Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da yükselecek.

Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş olarak uygulanıyor.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 45'lik artışa göre yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 718 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 77 liraya yükseliyor.

Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da Ocak ayında devreye girecek yeni asgari ücretle artacak.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik artışa göre 2 bin 718 liraya çıkıyor.

Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre 3 bin 405 liraya çıkıyor.

Bu tutar Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.

Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.

Zam oranları asgari ücret zammı kesinleştikten sonra belli olacak. Yukarıda bulunan oranlar tahmini olarak hesaplanmıştır.

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