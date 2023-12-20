20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 2024 sermaye akımlarının hızlandığı bir yıl olacak!

2024 sermaye akımlarının hızlandığı bir yıl olacak!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
ABONE OL
2024 sermaye akımlarının hızlandığı bir yıl olacak!

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, 2023 gerçekleşmeleri ve 2024 beklentilerine ilişkin değerledirmelerde bulundu. 2023'ün Türkiye açısından hareketli bir yıl olduğunu belirten Kork, Türk bankacılık sektörünün hem içeride hem de küreselde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen reel sektörü desteklemeye, üretimi ve ihracatı finanse etmeye devam ettiğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA