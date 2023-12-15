ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Yıl sonunda gram altın düşer mi, yükselir mi? 💰15 Aralık 2023 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN

Ocak ayı itibariyle gram altın tarafında 2 bin TL seviyesine yerleşen, 2024 yılı içerisinde 2.500 – 2.700 lira seviyesine kadar yükseliş trendini devam ettirecek bir gram altın var karşımızda. Ona göre herkesin planını yapması lazım.

.Dolar ile onsun çarpanı gram altının yeni rekorlarına neden olur.. Altın her yıl olduğu gibi şampiyon. Birinciliği elden bırakmadı.. Yeni rekorlar yolda. Gelmeye devam edecek.