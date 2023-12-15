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ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Yıl sonunda gram altın düşer mi, yükselir mi? 💰15 Aralık 2023 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Yıl sonunda gram altın düşer mi, yükselir mi? 💰15 Aralık 2023 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

"Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Altın, tarih boyunca güvenli liman olma özelliğiyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. En popüler yatırım araçlarından biri olan gram altın ise 2 bin TL sınırına yaklaşarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte haberin detayları...

"Altın fiyatları ne kadar oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Altın, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından güvenli liman olarak tercih ediliyor. Peki, 15 Aralık bugün gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları...

ALTIN YIL SONU DÜŞER Mİ, YILI NASIL TAMAMLAR?

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram için rakam verdi.

O beklediğimiz yükselişler gerçekleşiyor. Yılı muhtemelen 1.950-2.000 lira aralığında tamamlarız gram altın tarafında.

Ons altın tarafında 2.000 dolar seviyesinin üzerinde yerleşen bir fiyatlama var karşımızda.

ALIM FIRSATI

Altın yatırımcısı, altın borcu olan düğün yapacak altın yatırımını düşünen yatırımcısı da 2 bin lira seviyesinin altındaki seviyelerde bir alım fırsatı yakalamaya devam ediyor.

GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN

Ocak ayı itibariyle gram altın tarafında 2 bin TL seviyesine yerleşen, 2024 yılı içerisinde 2.500 – 2.700 lira seviyesine kadar yükseliş trendini devam ettirecek bir gram altın var karşımızda. Ona göre herkesin planını yapması lazım.

.Dolar ile onsun çarpanı gram altının yeni rekorlarına neden olur.. Altın her yıl olduğu gibi şampiyon. Birinciliği elden bırakmadı.. Yeni rekorlar yolda. Gelmeye devam edecek.

15 ARALIK 2023 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.897 TL
SATIŞ: 1.879 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.169 TL
SATIŞ: 3.223 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.377 TL
SATIŞ: 6.477 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.714 TL
SATIŞ: 12.904 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.807 TL
SATIŞ: 13.001 TL

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