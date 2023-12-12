2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr

2024 TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşların konut sahibi olmalarını desteklemek amacıyla çeşitli projeler ve kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Gelecek yılki projeleri ve kampanyalarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, TOKİ'nin geçmişte sunduğu avantajlı koşullar göz önüne alındığında, beklenti büyük.

Kampanya ve başvuru tarihleri, TOKİ tarafından resmi olarak duyurulduğunda haberimizde yer alacak.

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