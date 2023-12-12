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2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr

"2024 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenler TOKİ başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu noktada vatandaşlar, "TOKİ başvurusu nasıl yapılır, şatları neler?" sorusunu gündeme getiriyor. İşte haberin detayları...

TOKİ'nin gelecek yılki projeleri şimdiden merak edilmeye başladı. Binlerce kişinin ev hayalini gerçekleştiren TOKİ'nin konut kampanyaları, araştırma konusu oluyor. Peki, 2024 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, TOKİ hakkında tüm detaylar...

2024 TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşların konut sahibi olmalarını desteklemek amacıyla çeşitli projeler ve kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Gelecek yılki projeleri ve kampanyalarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, TOKİ'nin geçmişte sunduğu avantajlı koşullar göz önüne alındığında, beklenti büyük.

Kampanya ve başvuru tarihleri, TOKİ tarafından resmi olarak duyurulduğunda haberimizde yer alacak.

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TOKİ AÇIK ARITRMA NE ZAMAN 2023?

TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

2023 TOKİ AÇIK ARITRMA HANGİ İLLERDE?

TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle alınabilecek.

AÇIK ARTIRMA NEREDE YAPILACAK?

Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.

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