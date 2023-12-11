Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak: İşte masadaki rakamlar...
Milyonları etkileyen asgari ücret rakamı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Vatandaşların beklentisi git gide artarken, A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında düzenlenecek asgari ücret komisyonları toplantılarında masadaki rakamlar ne olacak? Yeni asgari ücret için tahminler neler? İşte tüm detaylar...
İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün saat 13.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapacak.
GEÇİM RAKAMLARI MASADA
İlk toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.
Toplantıda çalışma takvimi belirlenecek, yapılan çalışmalar paylaşılacak. Masada enflasyon, geçinme endeksleri, genel ücretler seviyesi olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI: İŞÇİLERİN YANINDA OLUN
Asgari ücrete yönelik "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan'ın hükümete flaş bir talimat verdiği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.
YÜZDE 107 ZAM YAPILDI
Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda yeni ücret karara bağlanacak. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te, üçüncü de işveren tarafı TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Bakanlıkta yapılacak son toplantıda yeni asgari ücret açıklanacak. En geç 31 Aralık'ta yeni asgari ücret netleşmiş olacak. Asgari ücret, ocak ve temmuzda yüzde 107 artışla 11 bin 402 lira olurken, dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı. Yapılacak zam diğer ücretler ile işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, vatandaşın birçok gelirini etkileyecek.
MASADA BİR İLK
Bugünkü görüşmede öncekilerden farklı olarak işçi tarafını temsilen heyette kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi yer alacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay görüşmelerde 14 bin lira civarında hesaplanan açlık sınırının teklifi durumunda masadan kalkacaklarını söyledi. TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı koruyucu bir seviyede olmasını istiyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yıl sonuna yaklaşırken milyonların beklentisi git gide artıyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, canlı yayında, asgari ücret zammında masada yer alacak senaryolara ilişkin paylaşımlarda bulundu.
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarda yer alan satır başları:
Artık asgari ücret görüşmeleri resmi olarak başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez bir araya gelecek.
Toplantı saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.
Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşacak. 5 işveren, 5 işçi, 5 ise hükümetten temsilci olacak. İşçi tarafını masada TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren tarafını TİSK temsil edecek. Hükümet tarafında elbette ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil edecek. Bakanlık masadaki konu hakkında hakem rolünü üstlenecek. Masada alınacak karar oy çoğunluğu ile verilecek.
Asgari ücretin ilk teklifleri yarın verilecek. İşçiler ne istiyor? İşverenler ne istiyor? Hükümetin bu teklifler karşısında ilk teklifi ne olacak? bu soruların cevabı yarın verilmiş olacak.
Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun dört toplantı yapmasını bekliyoruz. Ancak dört toplantı yapılmaya da bilir. Taraflar anlaşmaya erken varırsa dört toplantı yapılmayacak, anlaşılan toplantı da son bulmuş olacak.
Biz sürece baktığımızda dört toplantı yapılmasına bekliyoruz. Üç istişare ve bir karar toplantısının olacağını düşünüyoruz.
Toplantıların ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Bu toplantıdan elbette ki bir karar çıkacak. Ancak son karar Başkan Erdoğan'a gidecek ve Cumhurbaşkanımız son dokunuşu yapacak.
Elbette ki 7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor ancak dolaylı yoldan birçok kişiyi ilgilendiren bir rakam…
Kulislerde şu anda konuşulan rakamlar; 16 ve 17 bin TL'nin üzerinde rakamlar… Ancak elbette ki net rakamı şu an için bilmek mümkün değil.
2024 NET ASGARİ ÜCRET
Yüzde 35 artarsa 15.393 TL
İşverene maliyeti 21 bin 278 TL
Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL
İşverene maliyeti 22 bin 66 TL.
Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL
İşverene maliyeti 22 bin 854 TL
Yüzde 50 artarsa 17 bin 103 TL
İşverene maliyeti 23 bin 642 TL.
KOMİSYON NELERE BAKACAK?
■ 6 aylık yüzde 38'lik enflasyon
■ Memura yapılacak yüzde 50 artış
■ İşverene yapılan 500 TL destek
■ Bekar bir işçinin bir aylık geçim maliyeti
■ İstihdamın korunması
■ Bütçe dengeleri.
İŞTE SON TARİH
Asgari ücret kararının en geç 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Karar için oy çokluğu yetiyor ancak hedef işçi ve işverenin uzlaşacağı bir asgari ücretin belirlenmesi...
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