2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D’li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 29 madde kabul edildi. Peki 2. torba yasanın içeriğinde ne var? Torba yasa görüşmelerindeki son gelişmelerle ilgili detaylar şu şekilde...

TORBA YASA İÇERİĞİ MADDE MADDE SIRALANDI