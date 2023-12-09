2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı'na sundukları 80 maddelik torba yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Güler, yaptığı açıklamada, sundukları yasa teklifinin toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendirdiğini ve uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı talimatıyla gerçekleştirilen detaylı bir çalışma sonucunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılmasını öngören bir düzenlemenin de teklif içinde yer aldığını ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 29 madde kabul edildi. Peki 2. torba yasanın içeriğinde ne var? Torba yasa görüşmelerindeki son gelişmelerle ilgili detaylar şu şekilde...
TORBA YASA İÇERİĞİ MADDE MADDE SIRALANDI
Ekonomideki son gelişmeler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa önergesi ile yeni bir dönemi işaret ediyor. İşte, torba yasada öne çıkan bazı önemli başlıklar:
1. Ev Hanımlarına Emeklilik Hakkı Geliyor
Torba yasada en dikkat çekici değişikliklerden biri ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesi. Bu adım, evde geçen yılların emeklilik haklarına dâhil edilmesi anlamına geliyor.
2. Deprem Bölgesinde Fiyat Artışına Katlamalı Ceza
Deprem bölgesindeki illerde, özellikle konut fiyatlarındaki aşırı artışlara karşı mücadele kapsamında katlamalı ceza uygulanacak. Fahiş fiyat artışlarına caydırıcı bir önlem olarak değerlendirilen bu madde, bölgedeki vatandaşları koruma amacını taşıyor.
3. Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) Yeniden Düzenleniyor
BSMV, konut kredileri için ilk konut haricinde uygulanacak. Diğer konutlardan alınacak vergi ile ilgili düzenleme, konut edinim süreçlerindeki vergi politikalarında değişiklik anlamına geliyor.
4. Sosyal Medya Fenomenlerinin Vergilendirilmesi
Sosyal medya fenomenlerinin gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde beyan edilmesi ve vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu adım, dijital dünyada kazanç elde eden bireylerin vergi mükellefiyetini düzenleme amacını taşıyor.
5. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara (KKM) Hesaplarına Süre Uzatımı
KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılacak. Bu düzenleme, kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansal durumlarını olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor.
6. Yurtdışında Trafik Cezası Ödeme Zorunluluğu
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, trafik cezalarını ödemedikleri takdirde çıkış yapamayacak. Bu düzenleme, yurtdışında yaşayan vatandaşların trafik kurallarına uyumunu teşvik etmeyi amaçlıyor.
Diğer İnceleme Altındaki Konular:
📍Ev Hanımlarına Emeklilik Hakkı
📍Evlilik Kredisi
📍Taşerona Kadro
📍Bağkur Prim İndirimi: 5 Yıl Erken Emeklilik
TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
Torba yasa, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde görüşülecek ve Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek. Çalışmaların bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...
- Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor
- Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis son durum | ÇKS emeklisine 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman, takvim belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- 7.500 TL ve üstüne %38+%7'lik Refah Payı zammı! SSK, İşçi, Bağ-Kur, Tarım emeklisinin nihai artış formülü! 7550-8200-9400 TL maaşa en az...
- Kütüphanede saklı ampulü sadece üstün zekalılar 15 saniyede buluyor!
- Staj ve çıraklık sigortası ile 1 yıl kazanç! 720 günlük primle 54 yaşa emeklilik! SGK girişi 2008, 1996, 1992...
- 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?
- Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı kura tarihi İŞKUR | 2023 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kurası ne zaman çekilecek?
- 1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...
- SGK erken emeklilik listesini paylaştı! Bu 15 hastalığa yakalanan direkt belgesini versin!
- Emekliye %61'lik yeni maaş zammı tescillendi! SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo oluştu oluşacak! 7.500 TL maaş alana 10'luk Refah payı dahil...
- Yalı Çapkını 49. bölüm özeti! 8 Aralık Cuma yeni bölümde neler oldu?