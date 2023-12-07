3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK'lılara 15 yılla 50-55 yaşa...
Mevcut emeklilik şartlarını sağlamalarına rağmen emekli olamayan bireyleri desteklemek amacıyla önerilen kısmi emeklilik sistemi, kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşına çekilerek daha erken emeklilik fırsatı sunmayı hedefliyor. Bu sistem, özellikle emekliliğe hak kazanmış ancak tamamen iş gücünden ayrılamayan bireyleri kapsayarak daha esnek bir emeklilik planı sunmayı amaçlıyor.
Türkiye'de emeklilik sistemi, 1999 öncesi ve sonrası olarak iki temel ayrıma tabidir, bu durum ise emeklilik hakkı elde etme şartlarında önemli farklılıklara neden olmaktadır. 1999 öncesi sigortalılar için yaş şartı olmadan emekli olma imkanı bulunurken, 1999 sonrasında ise kademeli bir yaş şartı devreye girmekte ve kısmi emeklilik için kademeli prim sistemine geçilmektedir. Bu değişiklikler, emeklilik sisteminin hem esnekliğini hem de sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir. İşte detaylar...
Kısmi emeklilik imkanı, 10 yıl prim ödeme şartını yerine getiren bireylere avantajlar sunuyor. Bu imkandan faydalanabilmek için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır ve ikinci şart, Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır.
Ayrıca, en az 10 yıl (3600 prim günü) prim ödemiş olmak ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlamaktadır.
Tarım işçileri için de kısmi emeklilik hakkı, 8 Eylül 1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar için geçerlidir. Bu grup, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde kısmi emeklilikten faydalanabilir.
Kadınlar için 40-54, erkekler için 44-58 yaş aralığında emeklilik hakkına sahip olan bu kişiler, 10 yıl (3600 prim günü) doldurduklarında yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilirler.
SSK'lılar için ise 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemeleri gerekmektedir.
Ayrıca, en az 25 yıl sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da kısmi emeklilik için gereken şartlar arasında yer almaktadır. Bu düzenlemeler, farklı sektörlerden gelen bireyleri kapsayarak emeklilik imkanlarını çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır.
KISMİ EMEKLİLİK TARİHLERİ
Tamamlama tarihi 24.05.2002-23.05.2005, Erkek yaş 56, Kadın yaş 52
Tamamlama tarihi 24.05.2005-23.05.2008, Erkek yaş 57, Kadın yaş 54
Tamamlama tarihi 24.05.2008-23.05.2011, Erkek yaş 58, Kadın yaş 56
Tamamlama tarihi 24.05.2011-23.05.2014, Erkek yaş 59, Kadın yaş 58
Tamamlama tarihi 24.05.20014 sonrası, Erkek yaş 60, Kadın yaş 58
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- 3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK'lılara 15 yılla 50-55 yaşa...
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