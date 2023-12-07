3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK’lılara 15 yılla 50-55 yaşa...

Türkiye'de emeklilik sistemi, 1999 öncesi ve sonrası olarak iki temel ayrıma tabidir, bu durum ise emeklilik hakkı elde etme şartlarında önemli farklılıklara neden olmaktadır. 1999 öncesi sigortalılar için yaş şartı olmadan emekli olma imkanı bulunurken, 1999 sonrasında ise kademeli bir yaş şartı devreye girmekte ve kısmi emeklilik için kademeli prim sistemine geçilmektedir. Bu değişiklikler, emeklilik sisteminin hem esnekliğini hem de sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir. İşte detaylar...

Kısmi emeklilik imkanı, 10 yıl prim ödeme şartını yerine getiren bireylere avantajlar sunuyor. Bu imkandan faydalanabilmek için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır ve ikinci şart, Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır.