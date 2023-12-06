Yılbaşı büyük ikramiye 2024 ne kadar, kaç milyon TL? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet...

Milli Piyango İdaresi, her yıl büyük bir heyecanla beklenen Yılbaşı Çekilişi için büyük ikramiye tutarını ve bilet fiyatlarını açıkladı. Peki, Milli Piyango Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar, biletler nereden alınıyor? İşte Yılbaşı büyük ikramiyesi ve bilet fiyatları 2024!

Milli Piyango İdaresi, 2024 Yılbaşı Çekilişi için bilet fiyatlarını ve büyük ikramiye tutarını duyurdu. Katılımcıların heyecanla beklediği çekiliş, çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleriyle satışa sunulacak.

Milli Piyango İdaresi'nin resmi açıklamasına göre, 2024 Yılbaşı Çekilişi için bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

💸Çeyrek Bilet: 100 TL

💸Yarım Bilet: 200 TL

💸Tam Bilet: 400 TL