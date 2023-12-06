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Yılbaşı büyük ikramiye 2024 ne kadar, kaç milyon TL? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Yılbaşı büyük ikramiye 2024 ne kadar, kaç milyon TL? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet...

Milli Piyango İdaresi, heyecanla beklenen 2024 yılbaşı çekilişinin büyük ikramiye tutarını açıkladı. Yılbaşı çekilişi, Türkiye genelindeki çeşitli bayilerden ve online platformlardan bilet alınarak katılım sağlanabilecek. Peki, Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar 2024? İşte MPİ büyük ikramiye ve çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti fiyatları...

Milli Piyango İdaresi, her yıl büyük bir heyecanla beklenen Yılbaşı Çekilişi için büyük ikramiye tutarını ve bilet fiyatlarını açıkladı. Peki, Milli Piyango Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar, biletler nereden alınıyor? İşte Yılbaşı büyük ikramiyesi ve bilet fiyatları 2024!

Milli Piyango İdaresi, 2024 Yılbaşı Çekilişi için bilet fiyatlarını ve büyük ikramiye tutarını duyurdu. Katılımcıların heyecanla beklediği çekiliş, çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleriyle satışa sunulacak.

Milli Piyango İdaresi'nin resmi açıklamasına göre, 2024 Yılbaşı Çekilişi için bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

💸Çeyrek Bilet: 100 TL

💸Yarım Bilet: 200 TL

💸Tam Bilet: 400 TL

REKOR İKRAMİYE 400 MİLYON

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.

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