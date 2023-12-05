Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?

Emekli ve çiftçilere 5 bin TL ikramiye verileceği açıklandı. Bu müjdeli haber, emekliler arasında sevinçle karşılanırken, birçok kişi de ikramiyeden yararlanma şartlarını ve ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri...