Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...
Bankalar son dakika duyurdu! Oranlar değişti! Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişiler için güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, bu hesapları seçerken bankaların mevduat faiz oranları ve vade süreleri önemli bir rol oynuyor. İşte, banka banka güncel mevduat faiz oranları...
Mevduat faizi, bir bankaya belirli bir süre için yapılan para yatırmanın, banka tarafından belirlenen oran üzerinden kazanç elde etmesidir. Mevduat hesapları, müşterilerin paralarını belirli bir süre boyunca bankaya emanet etmeleri karşılığında faiz kazanmalarını sağlayan finansal araçlardır. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte haberin detayları...
💸120 BİN TL'NİN AYLIK MEVDUAT GETİRİSİ HESAPLANDI!
ING - e-Turuncu Hesap:
Faiz Oranı: %40
Aylık Net Kazanç: 3.747,95 TL
Vade Sonu Tutar: 123.747,95 TL
Fibabanka - Kiraz Hesap:
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 4.216,44 TL
Vade Sonu Tutar: 124.216,44 TL
ON - ON Plus:
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 4.216,44 TL
Vade Sonu Tutar: 124.216,44 TL
Alternatif Bank - VOV Hesap:
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 4.216,44 TL
Vade Sonu Tutar: 124.216,44 TL
Anadolubank - Renkli Hesap:
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Kazanç: 4.029,04 TL
Vade Sonu Tutar: 124.029,04 TL
N Kolay - N Kolay Bono:
Faiz Oranı: %42
Aylık Net Kazanç: 3.935,34 TL
Vade Sonu Tutar: 123.935,34 TL
DenizBank - E-Mevduat:
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Kazanç: 3.841,64 TL
Vade Sonu Tutar: 123.841,64 TL
Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap:
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Kazanç: 3.841,64 TL
Vade Sonu Tutar: 123.841,64 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap:
Faiz Oranı: %40
Aylık Net Kazanç: 3.747,95 TL
Vade Sonu Tutar: 123.747,95 TL
Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL:
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Net Kazanç: 3.607,4 TL
Vade Sonu Tutar: 123.607,4 TL
VakıfBank - ARI Hesap:
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Kazanç: 3.841,64 TL
Vade Sonu Tutar: 123.841,64 TL
QNB Finansbank - Çift Sarılı Hesap:
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Kazanç: 3.654,25 TL
Vade Sonu Tutar: 123.654,25 TL
HSBC - Modern Hesap:
Faiz Oranı: %28
Aylık Net Kazanç: 2.623,56 TL
Vade Sonu Tutar: 122.623,56 TL
Halkbank - E-Mevduat Hesabı:
Faiz Oranı: %26
Aylık Net Kazanç: 2.436,16 TL
Vade Sonu Tutar: 122.436,16 TL
İş Bankası - Vadeli TL Hesabı:
Faiz Oranı: %25
Aylık Net Kazanç: 2.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 122.342,47 TL
Akbank - Vadeli Hesap TL:
Faiz Oranı: %15,5
Aylık Net Kazanç: 1.452,33 TL
Vade Sonu Tutar: 121.452,33 TL
Şekerbank - E-Mevduat Hesap:Tamam
Faiz Oranı: %9
Aylık Net Kazanç: 843,29 TL
Vade Sonu Tutar: 120.843, 29 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...
- SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Safir dizisi gelecek hafta neler olacak?
- Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...
- Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?
- ALES sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık 2023 ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr
- 1999-2000-2005 SGK girişliye erken emeklilik Meclis kapısında! 7.200 güne 5 yıl kazanç jesti vurdu! Kadın/erkek yaş, prim tablosu çizildi!
- Kamu ve taşeron 4D'li işçilere ödeme takvimi netleşti! İlave Tediye kazancı banka hesaplarına geçecek! En az 11.402 TL alanlara o tarihten itibaren...
- Yağlı, kuru, hassas, karma ciltlere yüz yıkama reçetesi! Meğer A'dan Z'ye yanlışmış!
- Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu | 4 Aralık FB-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
- ATM'den para işlemlerini yapanlar aman dikkat! Bu hatayı asla yapmayın: Tüm varlığınız gider!
- Gönül Dağı'nda gözyaşları sel olurken teselli o isim oldu! Kahreden olayın ardından sevilen karakter geri döndü!
- Gelinim Mutfakta 4 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?