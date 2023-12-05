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Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...

Bankalar son dakika duyurdu! Oranlar değişti! Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişiler için güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, bu hesapları seçerken bankaların mevduat faiz oranları ve vade süreleri önemli bir rol oynuyor. İşte, banka banka güncel mevduat faiz oranları...

Mevduat faizi, bir bankaya belirli bir süre için yapılan para yatırmanın, banka tarafından belirlenen oran üzerinden kazanç elde etmesidir. Mevduat hesapları, müşterilerin paralarını belirli bir süre boyunca bankaya emanet etmeleri karşılığında faiz kazanmalarını sağlayan finansal araçlardır. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte haberin detayları...

💸120 BİN TL'NİN AYLIK MEVDUAT GETİRİSİ HESAPLANDI!

ING - e-Turuncu Hesap:

Faiz Oranı: %40

Aylık Net Kazanç: 3.747,95 TL

Vade Sonu Tutar: 123.747,95 TL

Fibabanka - Kiraz Hesap:

Faiz Oranı: %45

Aylık Net Kazanç: 4.216,44 TL

Vade Sonu Tutar: 124.216,44 TL

ON - ON Plus:

Faiz Oranı: %45

Aylık Net Kazanç: 4.216,44 TL

Vade Sonu Tutar: 124.216,44 TL

Alternatif Bank - VOV Hesap:

Faiz Oranı: %45

Aylık Net Kazanç: 4.216,44 TL

Vade Sonu Tutar: 124.216,44 TL

Anadolubank - Renkli Hesap:

Faiz Oranı: %43

Aylık Net Kazanç: 4.029,04 TL

Vade Sonu Tutar: 124.029,04 TL

N Kolay - N Kolay Bono:

Faiz Oranı: %42

Aylık Net Kazanç: 3.935,34 TL

Vade Sonu Tutar: 123.935,34 TL

DenizBank - E-Mevduat:

Faiz Oranı: %41

Aylık Net Kazanç: 3.841,64 TL

Vade Sonu Tutar: 123.841,64 TL

Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap:

Faiz Oranı: %41

Aylık Net Kazanç: 3.841,64 TL

Vade Sonu Tutar: 123.841,64 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap:

Faiz Oranı: %40

Aylık Net Kazanç: 3.747,95 TL

Vade Sonu Tutar: 123.747,95 TL

Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL:

Faiz Oranı: %38,5

Aylık Net Kazanç: 3.607,4 TL

Vade Sonu Tutar: 123.607,4 TL

VakıfBank - ARI Hesap:

Faiz Oranı: %41

Aylık Net Kazanç: 3.841,64 TL

Vade Sonu Tutar: 123.841,64 TL

QNB Finansbank - Çift Sarılı Hesap:

Faiz Oranı: %39

Aylık Net Kazanç: 3.654,25 TL

Vade Sonu Tutar: 123.654,25 TL

HSBC - Modern Hesap:

Faiz Oranı: %28

Aylık Net Kazanç: 2.623,56 TL

Vade Sonu Tutar: 122.623,56 TL

Halkbank - E-Mevduat Hesabı:

Faiz Oranı: %26

Aylık Net Kazanç: 2.436,16 TL

Vade Sonu Tutar: 122.436,16 TL

İş Bankası - Vadeli TL Hesabı:

Faiz Oranı: %25

Aylık Net Kazanç: 2.342,47 TL

Vade Sonu Tutar: 122.342,47 TL

Akbank - Vadeli Hesap TL:

Faiz Oranı: %15,5

Aylık Net Kazanç: 1.452,33 TL

Vade Sonu Tutar: 121.452,33 TL

Şekerbank - E-Mevduat Hesap:

Tamam

Faiz Oranı: %9

Aylık Net Kazanç: 843,29 TL

Vade Sonu Tutar: 120.843, 29 TL

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