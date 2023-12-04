Memura zam müjdesi geldi! 1 veri kala, maaş hesabı oluştu! Öğretmen, avukat, polis, hemşire! Toplu sözleşme zammı...

Milyonlarca emekli ve memur, bugün açıklanacak olan 5 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte maaşlarının Ocak zammını öğrenmeye hazırlanıyor. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak memur maaş zammı için son viraja girilirken, belirleyici faktörler toplu sözleşme oranı ve 6 aylık enflasyon farkı olarak ön plana çıkıyor. Memur maaşları, 6 aylık dönemler halinde düzenlenen toplu sözleşmeler ve enflasyon rakamları çerçevesinde belirleniyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak memur zammı son dakika gelişmeleri...

MEMUR VE EMEKLİLER YENİ YILDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve emekli zammı da 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla netleşecek. Zam oranı ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile beraber enflasyonun üzerinde çıkacak. Sosyal refah payı eklenmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Yılsonu için yüzde 65 öngörülen enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak.

En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.