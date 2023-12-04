Memura zam müjdesi geldi! 1 veri kala, maaş hesabı oluştu! Öğretmen, avukat, polis, hemşire! Toplu sözleşme zammı...
TÜİK Kasım ayı enflasyon oranlarını bugün açıklayacak, refah payı hariç Ocak emekli zammı büyük oranda netleşmiş olacak. Nihai rakamlar ise Aralık ayı enflasyonunun 2024 Ocak başında açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Bu sebeple, milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, 5 aylık enflasyon farkına çevrilmiş durumda. Peki, Ocak ayında memur maaşı kaç ne kadar artacak? İşte memur maaş zammı son dakika açıklaması...
Milyonlarca emekli ve memur, bugün açıklanacak olan 5 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte maaşlarının Ocak zammını öğrenmeye hazırlanıyor. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak memur maaş zammı için son viraja girilirken, belirleyici faktörler toplu sözleşme oranı ve 6 aylık enflasyon farkı olarak ön plana çıkıyor. Memur maaşları, 6 aylık dönemler halinde düzenlenen toplu sözleşmeler ve enflasyon rakamları çerçevesinde belirleniyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak memur zammı son dakika gelişmeleri...
MEMUR VE EMEKLİLER YENİ YILDA NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve emekli zammı da 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla netleşecek. Zam oranı ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile beraber enflasyonun üzerinde çıkacak. Sosyal refah payı eklenmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Yılsonu için yüzde 65 öngörülen enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak.
En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR!
Milyonlarca işçi, emekli ve memur TÜİK'e kilitlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli olacak.
5 aylık enflasyon oranı aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yeni ücretin tespiti için önemli bir veri olarak yer alacak. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı.
Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?
Kasım ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN 33 BİN TL DETAYI!
Memur maaşları ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor.
Geçtiğimiz aylarda memur maaş zammı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu. Gazetecilerle bir araya gelen Işıkhan, memur maaşlarına dikkat çekti.
Bakan Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
5 aylık enflasyon oranları henüz açıklanmadı. İşte zamlı memur maaş tahminleri...
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 49.026,97
Memur (Lisans) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 34.654,73
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 44.626,01
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 40.268,86
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 49.291,36
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 44.606,37
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 83.032,06
Hemşire (Lisans) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 39.945,55
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 50.040,72
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 35.561,21
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 72.705,74
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 47.987,54
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 41.728,30
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 47.683,87
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 54.254,72
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 48.018,89
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 18.224,03
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 31.532,28
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.947,16
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.563,80
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 16.063,58
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 39.139,16
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 42.831,18
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
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