Memur maaşları son dakika güncellendi! TÜİK açıkladı, 5 aylık zam oranı netleşti! Öğretmen, avukat, polis, hemşire...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için heyecanla beklerken, bu konuda önemli bir ipucu ortaya çıktı. Enflasyon farkını belirleyecek olan 6 aylık verinin 5 aylık bölümü açıklandı, ve bu durum memur maaşlarına yapılacak zammın anahtarını oluşturuyor. İşte memur maaşı zamlı hesap tablosu!
Kasım ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ile memur maaşlarına yapılacak zamlar büyük oranda netleşti. Ayrıca, memur maaşlarına yüzde 15'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle birlikte, çalışanların gelirlerinde önemli bir artış yaşanacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
NE KADAR FARK ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 3.28 olarak açıkladı. 5 aylık TÜFE yüzde 33.66 olurken, bu dönemde yani Temmuz-Kasım döneminde memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu.
Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla beraber yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece tek veri kaldı. Bu veri 3 Ocak'ta belli olacak. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını böylece öğrenecek.
2 FARKLI ORAN
2023 yılına ilişkin en düşük enflasyon tahmini yüzde 65. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı bu tahmin gerçekleşirse yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek. Ocak ayı zam oranı da böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak.
Eğer 2023 yılı enflasyonu en yüksek tahmin olan yüzde 68 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 40.26 olacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 32.32'ye, Ocak zammı da 52.17'ye yükselebilecek.
GERÇEKLEŞEN ORANLAR
* 5 aylık enflasyon: % 33.66
* 5 aylık enflasyon farkı: % 26.09
* Zam oranı: % 45
EN DÜŞÜK TAHMİN
* 2023 yılı enflasyon tahmini: % 65
* 6 aylık enflasyon: % 37.76
* Enflasyon farkı: % 29.96
* Zam oranı: % 49.46
EN YÜKSEK TAHMİN
* 2023 yılı enflasyon tahmini: % 68
* 6 aylık enflasyon oranı: % 40.26
* Enflasyon farkı: % 32.32
* Zam oranı: % 52.17
İŞTE MEMUR MAAŞLARININ ULAŞTIĞI SEVİYE… (TL)
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 47.053,95
Memur (Lisans) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 33.260,10
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 42.830,10
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 38.648,30
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 47.307,70
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 42.811,25
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 79.690,55
Hemşire (Lisans) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 38.338,00
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 48.026,90
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 34.130,10
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 69.779,80
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 46.056,35
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 40.049,00
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 45.764,90
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NİN MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK? (TL)
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 45 zamlı maaş: 52.071,31
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 45 zamlı maaş: 46.086,44
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 21.474,50
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.490,63
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 21.474,50
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 45 zamlı maaş: 30.263,31
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 45 zamlı maaş: 22.023,69
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 21.655,75
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 21.474,50
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 21.474,50
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.417,13
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 45 zamlı maaş: 37.564,06
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 41.107,50
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 21.474,50
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 21.474,50
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