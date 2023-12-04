Çalışan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için beklenen ödeme yolda! 5 milyon emekli daha ödeme listesine dahil ediliyor!

Çalışan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için heyecan verici sona doğru yaklaşılıyor. Bilindiği üzere Cumhuriyetin 100. Yılına özel çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL bayram ikramiyesi verilmişti. Çalışan emekli vatandaşlar ise bu parayı alamamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalar yeniden başladı ve çalışan emekliler için de 5 bin TL ikramiye ödemesinin yapılabilmesi kollar yeniden sıvandı. İşte emekli ikramiyesinin ödeme tarihi…