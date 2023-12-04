2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Yüzde 35 40 45 50 55 zam gelirse Ocak 2024 maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bilindiği üzere 11 Aralık 2023 tarihinde Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve ay sonunda nihai asgari ücret zammı açıklanacak. Bu süreçte ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 3.28 olarak açıkladı. Böylece 5 aylık TÜFE yüzde 33.66 olarak kesinleşti.