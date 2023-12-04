04 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Yüzde 35 40 45 50 55 zam gelirse Ocak 2024 maaşı ne kadar olacak?

2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Yüzde 35 40 45 50 55 zam gelirse Ocak 2024 maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.12.2023
ABONE OL
2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Yüzde 35 40 45 50 55 zam gelirse Ocak 2024 maaşı ne kadar olacak?

2024 asgari ücret maaş zammı oranları netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 3.28 olarak açıkladı. Memur maaş zammı oranları bakıldığına ise yeni asgari ücret için farklı senaryolar tartışılmaya başladı. 2024 Ocak ayı asgari ücret zamlı maaş tablosu…

Asgari ücret zammı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bilindiği üzere 11 Aralık 2023 tarihinde Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve ay sonunda nihai asgari ücret zammı açıklanacak. Bu süreçte ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 3.28 olarak açıkladı. Böylece 5 aylık TÜFE yüzde 33.66 olarak kesinleşti.

Söz konusu tabloya göre asgari ücrete en düşük yüzde 33.66 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur maaş zammına eklenecek olan toplu sözleşme farkı asgari ücret zam tablosunda farklı senaryoların masaya yatırılmasına neden oluyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2024 yılı için asgari ücret zam oranları yüzde 30'ten başlaması bekleniyor. Memur maaş zammının ise yüzde 52,17 seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. Hal böyle olunca asgari ücrete yüzde 35 ila yüzde 55 arası gibi geniş bir yelpazede zam yapılma ihtimali masada tartışılanlar arasında yerini alıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOSU!

2024 yılı asgari ücret maaş zammı tablosuna bakıldığında yüzde 30 ila 55 oranında değişkenlik gösteren zam tablosu ortaya çıkıyor. İşte oranlara göre Ocak 2024 asgari ücret maaşları…

Asgari ücrete yüzde 30 Zam yapılırsa;

Asgari ücretliye yüzde 30 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 14.822 TL yatacak.

Asgari ücrete yüzde 35 Zam yapılırsa;

Asgari ücretliye yüzde 35 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 15.392 TL yatacak.

Asgari ücrete yüzde 40 Zam yapılırsa;

Asgari ücretliye yüzde 40 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 15.962 TL yatacak.

Asgari ücrete yüzde 45 Zam yapılırsa;

Asgari ücretliye yüzde 45 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 16.532 TL yatacak.

Asgari ücrete yüzde 50 Zam yapılırsa;

Asgari ücretliye yüzde 50 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 17.103 TL yatacak.

Asgari ücrete yüzde 55 Zam yapılırsa;

Asgari ücretliye yüzde 55 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 17.673 TL yatacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA