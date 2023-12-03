3 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101’de 150 CC Maxi Scooter, Mikrodalga Fırın, Çay Makinesi, Smart Led Tv uygun fiyata satışta…
3 Aralık'ta yayınlanan A101 Aktüel Ürünler Kataloğu, büyük bir indirim kampanyasıyla tüketicilere çeşitli avantajlar sunuyor. 7 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, APEC APX 150 CC Maxi Scooter, Samsung Mikrodalga Fırın, Singer M1605 Dikiş Makinesi, Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi, Verda Emaye Çaydanlık Takımı ve Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv gibi çeşitli ürünler uygun fiyatlarla raflardaki yerini aldı. İşte A101 haftanın merak edilen indim afişi…
3 Aralık itibariyle başlayan A101 indirim kampanyası, 7 Aralık 2023 tarihine kadar devam ederek geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle öğrencilere yönelik telefon indirimleri kampanyanın öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Elektronikten beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, 150 CC Scooter'dan motosiklet ekipmanlarına, evcil hayvan ürünlerinden kamp malzemelerine, tekstil malzemelerinden oyuncağa kadar geniş bir yelpazede yüzlerce ürün, uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Bu kampanya ile A101, müşterilerine ekonomik ve çeşitli alışveriş seçenekleri sunarak dikkat çekiyor. İşte A101 3 Aralık 2023 aktüel afişi...
A101 3 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.799 TL
Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL
Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL
Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.299 TL
Piranha Akıllı Saat 259 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.499 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.499 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.299 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 2.799 TL
Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 899 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 649 TL
Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 849 TL
Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 999 TL
Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 899 TL
Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan 299 TL
Kiwi Çubuk El Blender'ı 289 TL
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 299 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL
Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 479 TL
Verda Emaye Çaydanlık Takımı 399 TL
Verda Emaye Pişir Sakla Tancere 219 TL
Verda Emaye Ayaklı Kristal Tepeli Şekerlik 279 TL
Verda Emaye Sos Tavası 149 TL
Verda Emaye Vakumlu Saklama Kabı Seti 3'lü 299 TL
Cem Nero Karnıyarık Tencere 299 TL
Cem Nero Tava 149 TL
Cem Nero Derin Tencere 299 TL
Rooc Meyve Sebze Bıçağı 4'lü 39,90 TL
Manuel Kollu Rende 199 TL
Kollu Nar ve Narenciye Sıkacağı 599 TL
Desenli Sporcu Matarası 720 ml 29,90 TL
Maxi Organizer 29,90 TL
Buzdolabı Organizeri 19,90 TL
Bas Aç Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 29,90 TL
Trend Saklama Kabı 2'li 24,90 TL
Trend Saklama Kabı 3'lü 45 TL
Çöp Kovası 45 TL
Çift Fırçalı Gırgır 14,90 TL
Pasta Börek Saklama Kapları 59,90 TL
Luminarc Trianon Serisi Tabaklar 29,90 TL
LAV Kulplu Çay Bardağı 12,50 TL
LAV Desenli Bardak 19,90 TL
LAV Başucu Sürahisi 59,90 TL
Keramika Pizza Tabağı 54,90 TL
Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 169 TL
Paşabahçe Colby Reçellik 6'lı 59,90 TL
Borosilikat Kupa 3'lü 49,90 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 149 TL
Cam Saklama Kabı 17,50 TL
Ayran Sürahisi 49,90 TL
Karma Matara Çeşitleri 550 ml 39,90 TL
Silikon Ürünler 17,50 TL
Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL
SYM XPRO Cargo 125 cc Benzinli Motosiklet 47.990 TL
APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 59.990 TL
Bayan Sporcu Tshirtü 64,90 TL
Bebek kapitoneli Yelek 44,90 TL
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