01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....

SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
ABONE OL
SSK, Bağ-Kur’luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80’lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10’dan itibaren....

Kasım ayı enflasyon beklentisi, memur maaşları ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için kritik bir belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. "Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?" sorusu, 4 Aralık'ta enflasyon oranının belli olacağı tarih olarak yanıt buldu. Ayrıca, 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Bu sonuçlar, SGK tarafından yapılacak olan emekli zammı ve memur maaş zammı için önemli bir veri oluşturacak.

Son dakika haberlerine göre, Ocak 2024'te yapılacak emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 5. veri, TÜİK tarafından Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak. Bu veri, emekli maaşları ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını belirlemede önemli bir kriter olacak. Aynı zamanda, 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketi de sonuçlandı. Peki 2024'te emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem zamlı maaş hesabı...

TÜİK, Türkiye ekonomisinin nabzını tutan Kasım ayı enflasyon rakamlarını resmi olarak duyurdu. Ekonomistlerin beklentilerini karşılayan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,43 oranında artış gösterdi.

Aylık Bazda Düşüş Eğilimi Sürüyor

Ekonomide uygulanan sıkı para politikası ve koordineli maliye adımlarıyla birlikte enflasyon, aylık bazda düşüş trendini sürdürdü. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon, Kasım'da yüzde 3,43'e geriledi.

2023 Yılı Enflasyon Tahmini Yüzde 66,80

Kasım ayında açıklanan verilere göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 66,80 olarak belirlendi.

Asgari Ücret, Emekli ve Memur Zam Oranları

Asgari ücret, emekli ve memur zammı için kritik bir belirteç olan 5 aylık enflasyon verisi, ekonomistlerin Kasım ayında yüzde 3,68 artacağı öngörüsünü doğruladı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Yıllık Enflasyon Yüzde 62,61'e Çıktı

Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması, bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağını gösteriyor.

TÜİK tarafından açıklanan bu veriler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik beklentileri değerlendirmek adına önemli bir referans noktası oluşturuyor.

En Düşük Emekli Maaşına 5 Haneli Değişim!

2022 Aralık ayında 3500 TL olan en düşük emekli maaşı, 2023 yılı başında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Ocak 2024'te ise en düşük emekli maaşı, 10 bin TL'nin üzerine çıkarak emeklilere daha yüksek bir refah sunmayı hedefliyor.

%4'lük Ek Ödeme

Emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler kapsamında, refah payı hariç beklenen enflasyon rakamları dikkate alınarak gerçekleştirilen ek ödemelerle emekli maaşlarında artış yaşanıyor.

Örnek Bir Hesaplamaya Göre:

Bir vatandaşın 10.000 TL kök maaşı bulunuyor. Refah payı hariç yüzde 37,76'lik hesaplamaya göre, emekli maaşı 13.776 TL'ye yükselecek. Bu rakama ek olarak yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek. Böylece emekli vatandaşın hesabında toplamda 14.327 TL'lik bir maaş görülecek.

📌YENİ TAHMİNE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Mevcut maaş: 7.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 10.444,50

Mevcut maaş: 7.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 10.583,76

Mevcut maaş: 7.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 10.723,02

Mevcut maaş: 7.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 10.862,28

Mevcut maaş: 7.900,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.001,54

Mevcut maaş: 8.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.140,80

Mevcut maaş: 8.100,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.280,06

Mevcut maaş: 8.200,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.419,32

Mevcut maaş: 8.300,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.558,58

Mevcut maaş: 8.400,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.697,84

Mevcut maaş: 8.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.837,10

Mevcut maaş: 8.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.976,36

Mevcut maaş: 8.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.115,62

Mevcut maaş: 8.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.254,88

Mevcut maaş: 8.900,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.394,14

Mevcut maaş: 9.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.533,40

Mevcut maaş: 9.050,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.603,03

Mevcut maaş: 9.100,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.672,66

Mevcut maaş: 9.200,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.811,92

Mevcut maaş: 9.300,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.951,18

Mevcut maaş: 9.400,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.090,44

Mevcut maaş: 9.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.229,70

Mevcut maaş: 9.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.368,96

Mevcut maaş: 9.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.508,22

Mevcut maaş: 9.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.647,48

Mevcut maaş: 10.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.926,00

Mevcut maaş: 10.100,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.065,26

Mevcut maaş: 10.200,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.204,52

Mevcut maaş: 10.300,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.343,78

Mevcut maaş: 10.400,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.483,04

Mevcut maaş: 10.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.622,30

Mevcut maaş: 10.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.761,56

Mevcut maaş: 10.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.900,82

Mevcut maaş: 10.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.040,08

Mevcut maaş: 10.900,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.179,34

Mevcut maaş: 11.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.318,60

Mevcut maaş: 11.100,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.457,86

Mevcut maaş: 11.200,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.597,12

Mevcut maaş: 11.300,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.736,38

Mevcut maaş: 11.400,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.875,64

Mevcut maaş: 11.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.014,90

Mevcut maaş: 11.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.154,16

Mevcut maaş: 11.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.293,42

Mevcut maaş: 11.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.432,68

Mevcut maaş: 11.900,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.571,94

Mevcut maaş: 12.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.711,20

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA