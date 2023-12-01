SSK, Bağ-Kur’luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80’lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10’dan itibaren....

Asgari ücret, emekli ve memur zammı için kritik bir belirteç olan 5 aylık enflasyon verisi, ekonomistlerin Kasım ayında yüzde 3,68 artacağı öngörüsünü doğruladı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Yıllık Enflasyon Yüzde 62,61'e Çıktı

Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması, bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağını gösteriyor.

TÜİK tarafından açıklanan bu veriler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik beklentileri değerlendirmek adına önemli bir referans noktası oluşturuyor.

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