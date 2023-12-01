Asgari ücret toplantısı bugün mü, ne zaman? Asgari Ücret Tespit komisyonu saat kaçta toplanacak? 2. toplantı tarihi belli oldu mu?
2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu konuda ilk toplantı aralık ayında gerçekleşecek. Yeni yıl öncesinde merakla beklenen 2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak sorusuyla ilgili Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, "Her iki tarafın da, işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum" dedi. Temmuz ayından beri uygulanan brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 lira olan asgari ücret miktarı, 2024 yılı için yeni yıldan önce belirlenecek.
Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücretin 2024 yılındaki miktarı merak konusu oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanarak yeni zam oranını belirleyecek. Peki asgari ücret toplantısı bugün mü, ne zaman? Asgari Ücret Tespit komisyonu saat kaçta toplanacak?
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret toplantısı, 1 Aralık tarihinde gerçekleşecek. 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren ilk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde tüm tarafların katılımı ile gerçekleşecek. Sonraki toplantılarda ise hem işveren hem de işçi sendikaları ev sahipliği yapacak.
2. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
Henüz ikinci toplantının kesin tarihi netleşmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde güncellenecektir.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, şu an teknik hazırlıkların yapıldığını söyledi.
Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte, her iki tarafın da işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok iyi bir şekilde yönettik sosyal diyalog sürecini. Allah utandırmazsa, inşallah aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık sonunda bitirmek zorundayız. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.
YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücret toplantısı öncesi şu ifadelere yer verdi;
"Şimdi öncelikle asgari ücreti tartışırken yapılanlardan başlamak gerekir. Asgari ücrete bu yıl biliyorsunuz yüzde 107 artış gerçekleştirildi. Asgari ücret artışı enflasyonun üstünde gerçekleşti. Reel olarak asgari ücreti koruyucu çok ciddi tedbirler alındı. Yaptığımız artışlara ilaveten yine geçen yıl tarihi bir adım attık ve asgari ücrete kadar tüm ücretlerde vergi muafiyeti getirdik. Sadece bu muafiyetin tutarı 500 milyar lira civarında. Yani buna vergi harcaması diyoruz. Dolayısıyla asgari ücret anlamında çok önemli bir çerçeve oluştu. Bu müzakere sürecine gelecek olursak, müzakereler üçlü bir şekilde yürütülüyor. Yani sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşması yeterli değil elbette.
İşin kamu, işçi ve işveren tarafı var. Sosyal diyalog dediğimiz bir mekanizmayla bütün şartlar belirleniyor. Sosyal diyalog mekanizmaları çalışmadan önce yorum yapmayı doğru bulmuyorum.
Görüşmeler başlayacak, Aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak. Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üçlü mekanizmanın, diyalog mekanizmasının işleyişini gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur."
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz önümüzdeki yıl uygulanacak zam oranlarına ilişkin çalışmalara başlamadı.
Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında ara zam yapılarak 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Henüz zam oranlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor.
İşveren, işçi sendikaları görüşmelerinin ardından asgari ücrete ilişkin beklentiler ortaya çıkacak ve değerlendirmeler yapılacak. Hükümetin kararının ardından ise 2024 yılında uygulanacak Asgari ücret belli olacak.
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