Emekli maaş zammı ne kadar olacak? TCMB enflasyon oranını açıkladı! 2024 Ocak ayı zamlı emekli maaş tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 6 Aylık Enflasyon Beklenti Anketine göre, 2024 Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 39,27 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artışa ek olarak, hükümetin açıklamayı planladığı refah payının da aynı dönemde emekli maaşlarına eklenmesi bekleniyor. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarında önemli bir artışın kapıda olduğunu gösteriyor. İşte son 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl maaş tabloları…

TCMB AÇIKLADI! EMEKLİKLİYE YÜZDE 39,27'LİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 6 Aylık Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 39,27 oranında zam yapılması bekleniyor. Söz konusu emeklinin kök maaşına eklenerek hesaplanacak.

Söz konusu zamma ek olarak hükümet tarafından açıklanan refah payının da eklenmesi bekleniyor. Refah payının açıklanması ve kesinleşmesi halinde emekli maaşlarının üzerine eklenecek.

2024 OCAK AYI ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? YENİ MAAŞ TABLOSU