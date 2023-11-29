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YULA Labs’e Yılın En İyi Finansal Blokzincir Teknolojileri Ödülü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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YULA Labs’e Yılın En İyi Finansal Blokzincir Teknolojileri Ödülü

Bu yıl 14.sü düzenlenen Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni’nde market making şirketi YULA Labs Yılın En İyi Finansal Blokzincir Teknolojileri Ödülü’nün sahibi oldu.

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