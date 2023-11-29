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Son dakika | Çalışan emeklilere 5 bin TL | Önerge TBMM'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Son dakika | Çalışan emeklilere 5 bin TL | Önerge TBMM’de

Son dakika haberi...Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi.

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