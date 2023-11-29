Emekli maaş zammı ne kadar olacak? TCMB enflasyon oranını açıkladı! 2024 Ocak ayı zamlı emekli maaş tablosu...
2024 Ocak ayı emekli maaş zam oranı TCMB tarafından duyuruldu. Merkez Bankası 6 Aylık Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 39,27 oranında zam uygulanması bekleniyor. İşte milyonlarca emeklinin yeni yılda hesaplarına yatması beklenen zamlı maaş tablosu…
SSK ve Bağ-Kur emekli emeklileri için beklenen zam haberi geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 6 Aylık Enflasyon Beklenti Anketine göre 2024 Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 39,27 oranın zam yapılması bekleniyor. Söz konusu zamma ek olarak hükümet kanadından açıklanması beklenen refah payının da 2024 Ocak ayında emekli maaşlarına eklenmesi bekleniyor. İşte son 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl maaş tabloları…
TCMB AÇIKLADI! EMEKLİKLİYE YÜZDE 39,27'LİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 6 Aylık Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 39,27 oranında zam yapılması bekleniyor. Söz konusu emeklinin kök maaşına eklenerek hesaplanacak.
Söz konusu zamma ek olarak hükümet tarafından açıklanan refah payının da eklenmesi bekleniyor. Refah payının açıklanması ve kesinleşmesi halinde emekli maaşlarının üzerine eklenecek.
2024 OCAK AYI ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? YENİ MAAŞ TABLOSU
- 7500 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 10.444 TL olacak.
- 7600 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 10.583 TL olacak.
- 7700 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 10.723 TL olacak.
- 7800 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 10.862 TL olacak.
- 7900 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 11.001 TL olacak.
- 8000 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 11.140 TL olacak.
- 8100 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 11.282 TL olacak.
- 8200 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 11.419 TL olacak.
- 8300 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 11.558 TL olacak.
- 8400 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 11.697 TL olacak.
- 8500 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 11.838 TL olacak.
- 8600 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 11.976 TL olacak.
- 8700 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 12.115 TL olacak.
- 8800 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 12.254 TL olacak.
- 8900 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 12.394 TL olacak.
- 9000 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 12.553 TL olacak.
- 9100 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 12.672 TL olacak.
- 9200 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 12.881 TL olacak.
- 9300 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 12.951 TL olacak.
- 9400 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 13.090 TL olacak.
- 9500 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 13.229 TL olacak.
- 9600 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 13.368 TL olacak.
- 9800 TL kök maaşı bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 39,27 oranında zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında yeni maaşı 13.647 TL olacak.
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