Sigorta başlangıcı 1995, 1997, 1998, 2008 olana müjde! 5 yıl erken emeklilik geliyor! 7200 BAĞKUR PRİM İNDİRİMİ...

BAĞKUR EMEKLİLİK 7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞTÜ MÜ?

Düzenleme, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra Bağkur'lu olarak çalışmaya başlayan erkek ve kadın sigortalıları kapsıyor. Düzenlemeden yararlanabilmek için, sigortalıların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

- 15 yıllık sigortalılık süresi

- 7200 prim günü

Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak.

Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.