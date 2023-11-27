A101 27 Kasım aktüel kataloğunda öğrencilere özel fiyatlar akıllı telefon satışı başladı! A101 haftanın indirimli ürünleri
A101, 27 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak bu hafta özellikle öğrencilere hitap eden avantajlı fiyatlar sunuyor. 30 Kasım'a kadar geçerli olan indirim kataloğunda, Toshiba 65" Ultra HD Smart TV, Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL, Goldmaster Papatya Çay Makinesi 899 TL ve Kiwi Şarjlı El Süpürgesi 599 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Özellikle akıllı telefon fiyatlarıyla öğrenci bütçelerine uygun seçenekler sunan A101, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine avantajlı alışverişin kapılarını aralıyor. Yeni katalog, teknoloji ürünleriyle birlikte ev ihtiyaçlarına dair birçok alternatif sunarak alışveriş tutkunlarını bekliyor. İşte A101 haftanın merak edilen indirimleri…
A101, 27 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 30 Kasım'a kadar geçerli olan bu özel katalogda öğrencilere özel telefon kampanyasının yanı sıra birçok elektronik ürün indirimde. Cazip fiyatlarla dikkat çeken büyük ekran televizyonlar arasında Toshiba 65" Ultra HD Smart TV 16.499 TL, Toshiba 55" Ultra HD Android TV 12.999 TL, Samsung 40" Full HD Smart TV 10.499 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV 5.499 TL gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca, Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL, Canon G3430 Tanklı Yazıcı 3.599 TL, Fakir Magichef Stand Mikser 2.499 TL gibi teknoloji ürünleri de katalogda dikkat çeken diğer fırsatlar arasında. Kiwi, Goldmaster, Arzum gibi markaların ürünleri de uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. İşte A101 haftanın yıldızları…
A101 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 16.499 TL
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 12.999 TL
Samsung 40" Full HD Smart Tv 10.499 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.499 TL
Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 3.599 TL
Fakir Magichef Stand Mikser 2.499 TL
Kiwi Elektrikli Süpürge 899 TL
Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.299 TL
Goldmaster Papatya Çay Makinesi 899 TL
Kiwi Şarjlı El Süpürgesi 599 TL
Kiwi Otomatik Baharat Değirmeni 199 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 349 TL
Kiwi Şarjlı Su Pompası 89,90 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 449 TL
Hascevher Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 249 TL
Taç Ultra Granit Basık Tencere 399 TL
Taç Ultra Granit Tava 279 TL
Taç Ultra Granit Derin Tencere 399 TL
Yağlık / Sosluk 14,90 TL
Kesme Tahtası ve Rende 55 TL
Plastik Organizer Çeşitleri 16,50 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 499 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 279 TL
Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.750 TL
L Koltuk 4.250 TL
JWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 13.990 TL
JWIN Çantalı Keman 1.499 TL
JWIN 61 Tuşlu Org 549 TL
JWIN Ahşap El Davulu 24,90 TL
Kanatlı Kurutmalık 279 TL
Lüks Ütü Masası 619 TL
Pierre Cardin Bay / Bayan Kol Saati 549 TL
16" Takım Çantası 99,90 TL
Bay / Bayan Tam Otomatik Şemsiye 119 TL
English Home Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL
English Home Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Kaçırmaz Yatak Alezi 149 TL
Bay / Bayan Ekose Gömlek 169 TL
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