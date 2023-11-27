7.500 TL ve üstü maaşlara zam tablosu çıktı! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya %68'lik artış tepeden tırnağa oluştu! Emekliye %4'lük ek iyileştirme dahil...
Türkiye'deki milyonlarca emekli ve hak sahibi, 2024 yılında beklenen zamları heyecanla takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, Ocak ayındaki enflasyon oranı esas alınarak belirlenecek. Ayrıca Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon rakamları da büyük bir merakla bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
2024'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki zam hesaplamaları masaya yatırıldı. Enflasyon oranlarına dayalı olarak yapılan çalışmalar, emeklilerin maaş tablolarında önemli değişikliklere neden oldu. Net rakamlar için ise yılın son iki enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2024 yılındaki maaşları daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Peki emeklinin maaşı 2024'te ne kadar artacak?
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu tespit edildi.
Ankette katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1.1'inin 55.79'dan düşük, yüzde 5.4'ünün 55.8-60.59 aralığında, yüzde 30.1'inin 60.6-65.4 aralığında, yüzde 50.5'inin 65.41-70.2 aralığında, yüzde 13'ünün ise 70.21'den büyük olduğu gözlendi.
MAAŞLARA YÜZDE KAÇ YANSIYACAK?
Bu anketten çıkan ortalama yüzde 67.19 enflasyon beklentisi, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39.59 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.
Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 39.59'u bulacak.
REFAH PAYI VE TABAN AYLIK BEKLENTİSİ
Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Eğer refah payı eklenirse zam oranı daha da büyüyecek. Hem enflasyon zammı hem beklenen refah payı kök aylıklara yansıtılacak.
Emeklilere ödenen paraya değil, gerçek maaşına bu zam oranları ilave edilecek.
Ancak halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.
4 AYLIK ORAN YÜZDE 29'U GEÇTİ
Şu ana kadar yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.
İŞTE YENİ MAAŞLAR
6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.469,25
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.608,84
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.748,43
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.888,02
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.027,61
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.167,20
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.306,79
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.446,38
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.585,97
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.725,56
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.865,15
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.004,74
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.144,33
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.283,92
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.423,51
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.563,10
Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.632,90
Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.702,69
Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.842,28
Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.981,87
Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.121,46
Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.261,05
Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.400,64
Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.540,23
Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.679,82
Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.819,41
Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.959,00
Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.098,59
Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.238,18
Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.377,77
Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.517,36
Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.656,95
Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.796,54
Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.936,13
Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 15.075,72
Mevcut maaş: 10.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 15.215,31
Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 15.354,90
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çiftçilere 5.000 TL ikramiye ödemesi SORGULAMA | ÇKS kaydı olanlara ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
- 27 Kasım Sivas, Uşak, Eskişehir'de okullar tatil mi? Bugün son dakika okul tatil kararı alındı mı? Son dakika güncel Valilik detayı...
- Okullar tatil mi? 27 kasım Kayseri, Hatay, Zonguldak'ta son dakika okullar tatil olacak kararı çıktı mı? Son gelişmeler...
- 7.500 TL ve üstü maaşlara zam tablosu çıktı! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya %68'lik artış tepeden tırnağa oluştu! Emekliye %4'lük ek iyileştirme dahil...
- Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi? MEB Valilik açıklamaları...
- Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?
- Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?
- TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...
- Hangi ülke 1. Dünya Savaşı'na da 2. Dünya Savaşı'na da katılmamıştır?
- Herhangi bir sinema filmi veya dizide Türkan Şoray hangisinin annesi rolünde yer almamıştır?
- Hangi oyuncunun hangi oyuncuya yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?
- ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması KPSS olan sınavın adı nedir?