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7.500 TL ve üstü maaşlara zam tablosu çıktı! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya %68'lik artış tepeden tırnağa oluştu! Emekliye %4'lük ek iyileştirme dahil...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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7.500 TL ve üstü maaşlara zam tablosu çıktı! SGK, SSK, Bağ-Kur’luya %68’lik artış tepeden tırnağa oluştu! Emekliye %4’lük ek iyileştirme dahil...

Türkiye'deki milyonlarca emekli ve hak sahibi, 2024 yılında beklenen zamları heyecanla takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, Ocak ayındaki enflasyon oranı esas alınarak belirlenecek. Ayrıca Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon rakamları da büyük bir merakla bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2024'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki zam hesaplamaları masaya yatırıldı. Enflasyon oranlarına dayalı olarak yapılan çalışmalar, emeklilerin maaş tablolarında önemli değişikliklere neden oldu. Net rakamlar için ise yılın son iki enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2024 yılındaki maaşları daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Peki emeklinin maaşı 2024'te ne kadar artacak?

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu tespit edildi.

Ankette katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1.1'inin 55.79'dan düşük, yüzde 5.4'ünün 55.8-60.59 aralığında, yüzde 30.1'inin 60.6-65.4 aralığında, yüzde 50.5'inin 65.41-70.2 aralığında, yüzde 13'ünün ise 70.21'den büyük olduğu gözlendi.

MAAŞLARA YÜZDE KAÇ YANSIYACAK?

Bu anketten çıkan ortalama yüzde 67.19 enflasyon beklentisi, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39.59 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.

Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 39.59'u bulacak.

REFAH PAYI VE TABAN AYLIK BEKLENTİSİ

Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Eğer refah payı eklenirse zam oranı daha da büyüyecek. Hem enflasyon zammı hem beklenen refah payı kök aylıklara yansıtılacak.

Emeklilere ödenen paraya değil, gerçek maaşına bu zam oranları ilave edilecek.

Ancak halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

4 AYLIK ORAN YÜZDE 29'U GEÇTİ

Şu ana kadar yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:

Mevcut maaş: 7.500,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.469,25

Mevcut maaş: 7.600,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.608,84

Mevcut maaş: 7.700,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.748,43

Mevcut maaş: 7.800,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.888,02

Mevcut maaş: 7.900,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.027,61

Mevcut maaş: 8.000,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.167,20

Mevcut maaş: 8.100,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.306,79

Mevcut maaş: 8.200,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.446,38

Mevcut maaş: 8.300,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.585,97

Mevcut maaş: 8.400,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.725,56

Mevcut maaş: 8.500,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.865,15

Mevcut maaş: 8.600,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.004,74

Mevcut maaş: 8.700,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.144,33

Mevcut maaş: 8.800,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.283,92

Mevcut maaş: 8.900,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.423,51

Mevcut maaş: 9.000,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.563,10

Mevcut maaş: 9.050,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.632,90

Mevcut maaş: 9.100,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.702,69

Mevcut maaş: 9.200,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.842,28

Mevcut maaş: 9.300,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.981,87

Mevcut maaş: 9.400,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.121,46

Mevcut maaş: 9.500,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.261,05

Mevcut maaş: 9.600,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.400,64

Mevcut maaş: 9.700,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.540,23

Mevcut maaş: 9.800,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.679,82

Mevcut maaş: 9.900,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.819,41

Mevcut maaş: 10.000,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.959,00

Mevcut maaş: 10.100,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.098,59

Mevcut maaş: 10.200,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.238,18

Mevcut maaş: 10.300,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.377,77

Mevcut maaş: 10.400,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.517,36

Mevcut maaş: 10.500,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.656,95

Mevcut maaş: 10.600,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.796,54

Mevcut maaş: 10.700,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.936,13

Mevcut maaş: 10.800,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 15.075,72

Mevcut maaş: 10.900,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 15.215,31

Mevcut maaş: 11.000,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 15.354,90

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