2024 yılı MTV, trafik cezası, kimlik, ehliyet ve pasaport harçları belli oldu! Yeni yılda harç zamları ne kadar oldu? (RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI)
2024 yılına dair vergi ve harçlar belirlendi! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, kimlik harçları, ehliyet harçları ve pasaport harçları, Vergi Usul Kanunu Tebliği'nde yayımlanan yüzde 58,46'lık yeniden değerleme oranıyla güncellendi. Resmi Gazete'de duyurulan bu gelişme, 2023 yılına kıyasla vergi ve harç tarifelerinde artışın habercisi. Yeni yıla girerken, güncellenen vergi bilgilerini takip etmek önemli! İşte yeni yılla birlikte yeni cezalar, harçlar ve vergiler…
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Tebliği'nde önemli bir güncelleme yaptı! 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan tebliğ, 2023 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 58,46 olarak belirledi. Bu oran, 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak artışları gösteriyor. Vatandaşlar, gelecek yılın mali yüklerini bu oranı göz önünde bulundurarak değerlendirecek. İşte yeni yılla birlikte MTV, trafik cezası, kimlik harçları, ehliyet harçları ve pasaport harçlarının yeni fiyatları…
2024 YILI MTV, TRAFİK CEZASI, KİMLİK, EHLİYET VE PASAPORT HARÇLARI BELLİ OLDU!
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Böylece vergi, ceza, harçlara artış yapılacak.
2024 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?
- Kırmızı ışıkta geçmek 1.502 TL
- Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 1.502 TL
- Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 3.126 TL
- Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 6.421 TL
- Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 6.421 TL
- Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 8.051 TL
- Engelliler için ayrılan yere park etmek 1.379 TL
- Emniyet kemeri kullanmamak 688 TL
- Seyir halinde cep telefonu kullanmak 1.502 TL
- Alkol testine itiraz etmek 13.510 TL
- Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 1.502 TL
- Yasak olan yerde sollama yapmak 1.502 TL
- Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 1.014 TL
- Çakar veya siren kullanmak 6.421 TL
- Ehliyetsiz araç kullanmak 12.940 TL
- Drift atmak 32.140 TL
- Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 33.143 TL
- Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 2.640 TL
- Aracı plakasız kullanmak 8.143 TL
- Araca sahte plaka takmak 32.077 TL
- Emniyet şeridini ihlal etmek 6.421 TL
- Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 688 TL
- Takip mesafesine uymamak 688 TL
- Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 2.640 TL
2024 KİMLİK YENİLEME HARÇLARI NE KADAR OLDU?
- Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeni ile düzenlenen T.C. kimlik kartı 83 TL'den 131,52 TL'ye yükseldi.
- Değiştirme nedeni ile düzenlenen T.C. kimlik kartı 83 TL'den 131,52 TL'ye yükseldi.
- Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83 TL'den 131,52 TL'ye yükseldi.
- T.C. kimlik kartı kayıp bedeli 166 TL'den 263,04 TL'ye yükseldi.
2024 SÜRÜCÜ BELGESİ (EHLİYET) HARÇLARI NE KADAR OLDU?
Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde
- "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplama 2 TL'den 3,17 TL'ye yükseldi.
- "Değerli Kağıt Bedeli" Vergi Tahsilat Yetkisi Verilen Banka Hesapları 13 TL'den 20,60 TL'ye yükseldi.
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde
- "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplama 145 TL'den 229 TL'ye yükseldi.
- "Değerli Kağıt Bedeli" Vergi Tahsilat Yetkisi Verilen Banka Hesapları 624 TL'den 998 TL'ye yükseldi.
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin
- "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplama 145 TL'den 229 TL'ye yükseldi.
- "Değerli Kağıt Bedeli" Vergi Tahsilat Yetkisi Verilen Banka Hesapları 624 TL'den 998 TL'ye yükseldi
- "A, A1, A2, F" sınıfları için( Engelli "A" Sertifikaları da dahil) Harç Ücreti 825 TL'den 1.308 TL'ye yükseldi.
- "B" sınıfı için (Engelli "B" sertifikaları dahil) harç ücreti 2.489 TL'den 3945 TL'ye yükseldi.
- B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfı için harç ücreti 4.154 TL'den 6.583 TL'ye yükseldi.
2024 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLDU?
- 6 ay süreli pasaport ve defter harcı 1.535,55 TL'den 2.433,23 TL'ye yükseldi
- 1 ay süreli pasaport ve defter harcı 2.013,45 TL'den 3.190,51 TL'ye yükseldi
- 2 ay süreli pasaport ve defter harcı 2.970,15 TL'den 4.706,50 TL'ye yükseldi
- 3 ay süreli pasaport ve defter harcı 4.008,75 TL'den6.352,27 TL'ye yükseldi
- 3+ ay süreli pasaport ve defter harcı 5.444,25 TL'den 8.626,96 TL'ye yükseldi
2024MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) HARÇLARI NE KADAR OLDU?
0-1300 motor
Matrahı 114 bin 000 liraya kadar
1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı
7-11 yaş 1.309 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 987,2 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 347 TL
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı
7-11 yaş 1.437 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 1.088,6 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 383,5 TL
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı
7-11 yaş 1.574 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 1.188,6 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 413,5 TL
1301-1600 motor
Matrahı 114.000 liraya kadar
1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye çıktı
7-11 yaş 2.545 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 1.798,6 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 690 TL
1301-1600 cc
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye çıktı
7-11 yaş 2.802 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 1.972 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 754 TL
1301-1600 cc
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye çıktı
7-11 yaş 3.055 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 2.153 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 824 TL
1601-1800 cc
Matrahı 285.800'ü aşmayanlar
1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye çıktı
7-11 yaş 5.228 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 3.189 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 1.236 TL
Matrahı 285.800'ü aşanlar
1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı
7-11 yaş 5.706 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 3.484 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 1.348 TL
1801-2000 cc
Matrahı 285.800 lira
1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'ye çıktı
Matrahı 285.800 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıktı
2001 - 2500 cc
Matrahı 356.900 lira
1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'ye çıktı
Matrahı 356.900 lira ve üstü
1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye çıktı
2501 - 3000 cc
Matrahı 714.300 lira
1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.488 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı
Matrahı 714.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.901 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.579 TL'ye çıktı
4001 cc ve yukarısı
Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan
1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı
Matrahı 1.357.700 lirayı aşan
1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıktı
4-6 yaş – 110.177 TL'ye çıktı
7-11 yaş 65.252 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 29.326 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 11.374 TL
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