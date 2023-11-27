2024 yılı MTV, trafik cezası, kimlik, ehliyet ve pasaport harçları belli oldu! Yeni yılda harç zamları ne kadar oldu? (RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Tebliği'nde önemli bir güncelleme yaptı! 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan tebliğ, 2023 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 58,46 olarak belirledi. Bu oran, 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak artışları gösteriyor. Vatandaşlar, gelecek yılın mali yüklerini bu oranı göz önünde bulundurarak değerlendirecek. İşte yeni yılla birlikte MTV, trafik cezası, kimlik harçları, ehliyet harçları ve pasaport harçlarının yeni fiyatları…

2024 YILI MTV, TRAFİK CEZASI, KİMLİK, EHLİYET VE PASAPORT HARÇLARI BELLİ OLDU!

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Böylece vergi, ceza, harçlara artış yapılacak.

2024 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?