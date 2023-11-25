Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Sıfır faiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vade ile 150 bin TL kredi alacaklar belli oldu!

''Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…