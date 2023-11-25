Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Sıfır faiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vade ile 150 bin TL kredi alacaklar belli oldu!
Evlilik Kredisinin detayları belli oldu. Yuva kuracak çiftlere Aile ve Gençlik Bankası tarafından sunulacak 150 bin TL kredi sıfır faiz ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. Bilindiği üzere Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. İşte başvuruda bulunacaklar için merak edilen tüm detaylar…
Dünya evine girecek olan çiftler hükümet tarafından duyurulan evlilik kredisinin ne zaman verileceği ve başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından oluşturulan fondan sağlanacak kredi, çiftlere faizsiz olarak sunulacak. Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Krediye ilişkin kriterler ise belli oldu. Peki evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve kimler başvuruda bulunabilecek? İşte ayrıntılar….
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Her yıl düzenli olarak artacak kredi, öncelikle deprem bölgesinden başlayacak ve akabinde Türkiye genelinde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.
EVLİLİK KREDİSİ NASIL OLACAK?
Aile ve Gençlik Fonu tarafından yeni evlenecek çiftlere sunulacak 150 bin TL'lik evlilik kredisi sıfır faiz avantajı ile sunulacak. Parayı alan çiftler krediyi 2 yıl geri ödemeyecek ve 48 aya varan eşit taksitlerle geri ödemesini gerçekleştirecek.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni evlenecek çiftlere verilecek 150 bin TL evlilik kredisine ilişkin Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.
Lakin başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması ile birlikte başvuru ekranı ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisi ilgili kriterlerin belirlendiğini açıkladı. İşte Bakan Göktaş'ın açıklaması;
''Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…
Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.''
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