2024 yılı MTV, trafik cezası, kimlik, ehliyet ve pasaport harçları belli oldu! Yeni yılda harç zamları ne kadar oldu? (RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Tebliğini 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımladı. Yeni tebliğ ile birlikte 2023 yılında gerçekleşen yeniden değerleme oranı da belli oldu. Böylece 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara gelecek artış ve yeni vatandaşların ödeyeceği yeni fiyatlarda yüzde 58,46 oranında artış görülecek. İşte yeni yılla birlikte MTV, trafik cezası, kimlik harçları, ehliyet harçları ve pasaport harçlarının yeni fiyatları…

2024 YILI MTV, TRAFİK CEZASI, KİMLİK, EHLİYET VE PASAPORT HARÇLARI BELLİ OLDU!

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Böylece vergi, ceza, harçlara artış yapılacak.

2024 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?