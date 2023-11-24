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Vakıf GYO, Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün sahibi oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Vakıf GYO, Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün sahibi oldu

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, KalDer tarafından verilen ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü"nü kazandı.

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