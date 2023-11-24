Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL’lik faiz getirisi hesaplandı! 32 günlük hesaplama...

Vadeli mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası birikimlerini değerlendirmek isteyenler, banka mevduat hesaplarına yönelmeye başladı. Bu eğilim, bankaların mevduat faiz oranlarını güncellemelerine sebep oldu. İşte banka banka güncel mevduat faiz hesaplaması!