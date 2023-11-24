A101 24 Kasım aktüel kataloğunda öğrencilere özel fiyatlar akıllı telefon satışı başladı! A101 haftanın indirimli ürünleri

A101, 24 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 30 Kasım'a kadar geçerli olan bu özel katalogda öğrencilere özel telefon kampanyasının yanı sıra birçok elektronik ürün indirimde. Toshiba 65" Ultra HD Smart TV 16.499 TL, Toshiba 55" Ultra HD Android TV 12.999 TL, Samsung 40" Full HD Smart TV 10.499 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV 5.499 TL gibi büyük ekran televizyonlar cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL, Canon G3430 Tanklı Yazıcı 3.599 TL, Fakir Magichef Stand Mikser 2.499 TL gibi teknoloji ürünleri de katalogda dikkat çeken diğer fırsatlar arasında. Ayrıca Kiwi, Goldmaster, Arzum gibi markaların ürünleri de uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte A101 haftanın yıldızları…

A101 24 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU