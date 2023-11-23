A101 23 Kasım aktüel kataloğunda öğrencilere özel fiyatlar akıllı telefon satışı başladı! A101 haftanın indirimli ürünleri
A101 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Yeni katalogda öğrencilere hitap eden fiyatlara akıllı telefon satışı gerçekleştirilecek. 30 Kasım’a kadar devam edecek indirim kataloğunda Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv, Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL, Goldmaster Papatya Çay Makinesi 899, Kiwi Şarjlı El Süpürgesi 599 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte A101 haftanın merak edilen indirimleri…
A101 23 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini açıkladı. 30 Kasıma kadar devam edecek indirim kataloğunda öğrencilerin halinden anlayan telefon kampanyasının yanı sıra Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 16.499 TL, Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 12.999 TL, Samsung 40" Full HD Smart Tv 10.499 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.499 TL, Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL, Canon G3430 Tanklı Yazıcı 3.599 TL, Fakir Magichef Stand Mikser 2.499 TL, Kiwi Elektrikli Süpürge 899 TL, Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.299 TL, Goldmaster Papatya Çay Makinesi 899 TL, Kiwi Şarjlı El Süpürgesi 599 TL, Kiwi Buharlı Temizleyici 599 TL, Arzum Dikey Süpürge 999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. İşte A101 haftanın yıldızları…
A101 23 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 16.499 TL
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 12.999 TL
Samsung 40" Full HD Smart Tv 10.499 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.499 TL
Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 3.599 TL
Fakir Magichef Stand Mikser 2.499 TL
Kiwi Elektrikli Süpürge 899 TL
Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.299 TL
Goldmaster Papatya Çay Makinesi 899 TL
Kiwi Şarjlı El Süpürgesi 599 TL
Kiwi Otomatik Baharat Değirmeni 199 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 349 TL
Kiwi Şarjlı Su Pompası 89,90 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 449 TL
Hascevher Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 249 TL
Taç Ultra Granit Basık Tencere 399 TL
Taç Ultra Granit Tava 279 TL
Taç Ultra Granit Derin Tencere 399 TL
Yağlık / Sosluk 14,90 TL
Kesme Tahtası ve Rende 55 TL
Plastik Organizer Çeşitleri 16,50 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 499 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 279 TL
Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.750 TL
L Koltuk 4.250 TL
JWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 13.990 TL
JWIN Çantalı Keman 1.499 TL
JWIN 61 Tuşlu Org 549 TL
JWIN Ahşap El Davulu 24,90 TL
Kanatlı Kurutmalık 279 TL
Lüks Ütü Masası 619 TL
Pierre Cardin Bay / Bayan Kol Saati 549 TL
16" Takım Çantası 99,90 TL
Bay / Bayan Tam Otomatik Şemsiye 119 TL
English Home Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL
English Home Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Kaçırmaz Yatak Alezi 149 TL
Bay / Bayan Ekose Gömlek 169 TL
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