A101 23 Kasım aktüel kataloğunda öğrencilere özel fiyatlar akıllı telefon satışı başladı! A101 haftanın indirimli ürünleri

A101 23 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini açıkladı. 30 Kasıma kadar devam edecek indirim kataloğunda öğrencilerin halinden anlayan telefon kampanyasının yanı sıra Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 16.499 TL, Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 12.999 TL, Samsung 40" Full HD Smart Tv 10.499 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.499 TL, Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL, Canon G3430 Tanklı Yazıcı 3.599 TL, Fakir Magichef Stand Mikser 2.499 TL, Kiwi Elektrikli Süpürge 899 TL, Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.299 TL, Goldmaster Papatya Çay Makinesi 899 TL, Kiwi Şarjlı El Süpürgesi 599 TL, Kiwi Buharlı Temizleyici 599 TL, Arzum Dikey Süpürge 999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. İşte A101 haftanın yıldızları…

A101 23 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU