TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI: 22 Kasım TOKİ Eskişehir MAMUCA kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! toki.gov.tr

TOKİ ESKİŞEHİR KURALARI BUGÜN BAŞLADI!

Mamuca Mahallesi'nde hayata geçirilen projenin 4 etap halinde yapılması, bölgedeki konut talebine cevap vermek adına önemli bir adım. Eskişehir halkının uzun süredir beklediği bu konutların kura çekimi, TOKİ'nin resmi hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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