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Haberler Ekonomi Haberleri Mevduat faizlerinde hesap sil baştan değişiyor! Saat 14.00'de dananın kuyruğu kopacak! 32 günde 16.657,53 TL kazanç müjdesi!

Mevduat faizlerinde hesap sil baştan değişiyor! Saat 14.00'de dananın kuyruğu kopacak! 32 günde 16.657,53 TL kazanç müjdesi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Mevduat faizlerinde hesap sil baştan değişiyor! Saat 14.00’de dananın kuyruğu kopacak! 32 günde 16.657,53 TL kazanç müjdesi!

Vadeli mevduat hesapları, yatırımcıların finansal istikrar ve sabit getiri hedeflerine ulaşmalarında kilit bir rol oynar. Bu hesaplar, belirlenen bir vade süresince bankaya yatırılan paraya karşılık elde edilecek faiz getirisini içerir. Genellikle sabit bir faiz oranı sunan vadeli mevduat hesapları, açıldığı anda geçerli olan piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir. Bu hesap türü, yatırımcılara güvenilir bir getiri sağlama ve finansal hedeflerine yönelik plan yapma imkanı tanır.

Günümüzde, finansal istikrar sağlamanın ve kazanç elde etmenin popüler yollarından biri vadeli mevduat hesaplarıdır. Bu hesaplar, belirli bir süre için bankalara yapılan para yatırma işlemleriyle faiz getirisi elde etme fırsatı sunuyor. İşte Halk Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Akbank, ING ve TEB faiz oranları...

SAAT 14'DE ORANLAR SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

EKİM AYINDA FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ VE KAZANÇ TABLOSU

500.000 TL'YE NE KADAR KAZANIRIM?

💸ING

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 16.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 516.657,53 TL

💸Odea

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 18.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 518.739,73 TL

💸Alternatif Bank

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 18.323,29 TL
Vade Sonu Tutar: 518.323,29 TL

💸Anadolubank

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 17.490,41 TL
Vade Sonu Tutar: 517.490,41 TL

💸DenizBank

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 17.073,97 TL
Vade Sonu Tutar: 517.073,97 TL

💸VakıfBank

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 16.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 516.657,53 TL

💸Halkbank

Faiz Oranı: %30
Net Kazanç: 12.493,15 TL
Vade Sonu Tutar: 512.493,15 TL

💸Yapı Kredi

Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 15.408,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.408,22 TL

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