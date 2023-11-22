Mevduat faizlerinde hesap sil baştan değişiyor! Saat 14.00’de dananın kuyruğu kopacak! 32 günde 16.657,53 TL kazanç müjdesi!

Günümüzde, finansal istikrar sağlamanın ve kazanç elde etmenin popüler yollarından biri vadeli mevduat hesaplarıdır. Bu hesaplar, belirli bir süre için bankalara yapılan para yatırma işlemleriyle faiz getirisi elde etme fırsatı sunuyor. İşte Halk Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Akbank, ING ve TEB faiz oranları...

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