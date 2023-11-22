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Bakan Uraloğlu duyurdu: 24 Kasım'da başlayacak! 6 gün boyunca %50 indirim kararı alındı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023
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Bakan Uraloğlu duyurdu: 24 Kasım’da başlayacak! 6 gün boyunca %50 indirim kararı alındı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla önemli bir açıklama yaparak, 24-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yüzde 50 indirim müjdesini duyurdu. Konuya ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. İşte YHT %50 indirimli bilet detayları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere yönelik sevindirici bir müjdeyi paylaştı. Bakan Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak şekilde Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyahatlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. İşte tüm merak edilenler...

İNDİRİM NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından yıl boyunca uygulanan yüzde 15 indirimin Öğretmenler Günü Haftası'nda artırılarak yüzde 50'ye çıkarılacağını belirtti. Bu indirim, yüksek hızlı trenler (YHT) ve anahat trenlerinde geçerli olacak.

KİMLER İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİR?

Uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde görev yapan Türk öğretmenler faydalanabilecek.

Bakan Uraloğlu, bu özel indirimden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olacağını açıkladı.

Öğretmenlere yönelik bu özel indirim, öğretmenlerin katkılarına teşekkür etmenin bir yolu olarak değerlendirilmektedir.

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