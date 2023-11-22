Bakan Uraloğlu duyurdu: 24 Kasım’da başlayacak! 6 gün boyunca %50 indirim kararı alındı!

Uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde görev yapan Türk öğretmenler faydalanabilecek.