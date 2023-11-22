Bakan Uraloğlu duyurdu: 24 Kasım'da başlayacak! 6 gün boyunca %50 indirim kararı alındı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla önemli bir açıklama yaparak, 24-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yüzde 50 indirim müjdesini duyurdu. Konuya ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. İşte YHT %50 indirimli bilet detayları...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere yönelik sevindirici bir müjdeyi paylaştı. Bakan Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak şekilde Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyahatlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. İşte tüm merak edilenler...
İNDİRİM NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?
Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından yıl boyunca uygulanan yüzde 15 indirimin Öğretmenler Günü Haftası'nda artırılarak yüzde 50'ye çıkarılacağını belirtti. Bu indirim, yüksek hızlı trenler (YHT) ve anahat trenlerinde geçerli olacak.
KİMLER İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİR?
Uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde görev yapan Türk öğretmenler faydalanabilecek.
Bakan Uraloğlu, bu özel indirimden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olacağını açıkladı.
Öğretmenlere yönelik bu özel indirim, öğretmenlerin katkılarına teşekkür etmenin bir yolu olarak değerlendirilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI: 22 Kasım TOKİ Eskişehir MAMUCA kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! toki.gov.tr
- Çukur'un başrolüyle ilgili gerçek gün yüzüne çıktı! Tam 18 yıl önce fenomen dizide rol almış...
- 22 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- TÜİK açıkladı, ilk sırada o il var! Türkiye'de yaşam süresi en uzun olan 10 şehir...
- KYK KREDİ ÖDEME GÜNLERİ 2023! KYK bursu ne zaman yatacak 2023? T.C kimlik no ile sorgula
- Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...
- Zeytin çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Kahvaltıda 3 tane yutarsanız...
- VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr
- 22 KASIM DÖVİZ VE ALTIN KURU: Bugün altın ne kadar, düştü mü, kaç lira oldu? 1 Dolar, Euro, 22 ayar, gram, çeyrek, yarım...
- Canan Karatay mermer cilt reçetesini yazdı! Binbir para dökmeye gerek yok! Tek sabunla sivilce, leke, egzamayı bıçak gibi kesip atın!
- Spotify 2023 özeti ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Spotify Wrapped nedir, hangi tarihte, nereden bakılır?
- Milli Maç şifresiz CANLI İZLE | 21 Kasım Galler-Türkiye maçı kesintisiz, donmadan, full HD, 4K kalite izleme ekranı!