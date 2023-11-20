Duyuru saat 08.00’de geldi! 11 bin TL altı maaş alan SSK ve Bağkur emeklisine kişi başı 12.500 TL ek ödeme yapılacak

Emekliler maaşlarına 2024 Ocak ayında yapılacak zam için gün saymaya başladı. Yeni zam ile birlikte maaşları büyük ölçüde artması beklenen emekliler için özel ve kamu bankaları promosyon miktarlarını yeniden hesaplamak için kolları sıvadı. Yeni düzenleme ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarının en düşük 10 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.