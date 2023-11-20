5 yaş -1800 gün erken emekli olacaksınız! 2000-2002-2008 öncesi ve sonrası sigorta girişi olanlara müjde! Yaşa göre prim gün tablosu…

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan yaklaşık 5 milyon kişiye erken emeklilik hakkı tanıdı. Bu özel düzenleme, vatandaşlara kademeli olarak emeklilik ayrıcalığı sunarken, prim ve yaş şartlarını yerine getirdiklerinde emekli maaşı almaya hak kazanmalarını sağlıyor. Ayrıca, 2000 ile 2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme beklentisi oluştu. Bu düzenleme, söz konusu döneme ait sigortalılar için emeklilik koşullarını belirleyerek, bu gruba da erken emeklilik imkanı getirebilir.