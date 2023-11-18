ŞOK 18 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Yeni ŞOK afişinde oyuncu bilgisayarı, mobilya, gıda ürünleri, mutfak gereçleri ve yüzlercesi satışta…

ŞOK, 18 Kasım'da yayınladığı son aktüel ürünler kataloğuyla göz dolduruyor. Bu özel indirimler, 22 Kasım'a kadar tüm ŞOK marketlerinde geçerli olacak. Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL, Çelik Tencere Derin 599 TL, Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL ve Çelik Tencere ise sadece 399 TL fiyatıyla müşterilerin ilgisini çekecek. Fırsatları kaçırmamak için 22 Kasım'a kadar ŞOK marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın. İşte ŞOK haftanın yeni ürünleri….

18 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!