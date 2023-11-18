5 yaş -1800 gün erken emekli olacaksınız! 2000-2002-2008 öncesi ve sonrası sigorta girişi olanlara müjde! Yaşa göre prim gün tablosu…

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan yaklaşık 5 milyon kişiye erken emeklilik hakkı tanıdı. Kademeli olarak emeklilik ayrıcalığına sahip olan vatandaşlar, prim ve yaş şartlarını yerine getirdiklerinde emekli maaşı almaya hak kazanacaklar. Bu düzenleme ile birlikte, 2000 ile 2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme beklentisi oluştu.