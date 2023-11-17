Öğretmenler Günü'ne özel indirimler başladı! 29,90'a düştü... A101, BİM, ŞOK'ta hediye, çikolata, çiçek ve daha fazlası...
Öğretmenler Günü için özel indirim dönemi başladı! A101, BİM, ŞOK marketlerinin yayımladığı kataloglarda, öğretmenlere özel birçok fırsat ve avantajlı kampanya yer alıyor. Hediye, çikolata, çiçek gibi sürprizlerin yanı sıra, 29,90'a düşen sabahlık, tişört, yelek gibi kullanışlı ürünlerle öğretmenleri sevindirecek indirimler sunuluyor.
A101, BİM, ŞOK aktüel kataloğu! Öğretmenler Günü için geri sayım başladı! A101, BİM, ŞOK marketlerinin yayımladığı aktüel ürünler kataloğu, öğretmenlere özel birbirinden güzel hediyeliklerle dolup taşıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cuma gününe denk geldiği için öğrenciler, en sevdikleri öğretmenlerine sürpriz yapmak için bu üç marketin avantajlı kampanyalarını inceliyor.
A101 AKTÜEL KATALOĞU
Öğretmenler Günü'ne özel kuru çiçek buketi: 29,90 TL
-Toshiba 50 inç ultra hd smart TV 10.799 tl
-Toshiba 70 inç ultra HD 4 k smart led TV ürünü 22.999 tl
-Onvo 65 inç ultra HD Android 13 smart led TV 14.399 tl
-43 inç full hd Android 13 smart led TV 5.699 tl
-32 inç HD ready Android 13 smart led TV 4.099 TL
-OUKITEL C32 cep telefonu 4.699 tl
-SEG nofrost buzdolabı 12.599 tl
-7 kg çamaşır makinesi 7099 TL
-Hyundai EC-107 su arıtma cihazı 1.999 tl
-Regal beyaz cam üçlü ankastre set 9799 TL
-Samsung Cyclone süpürge 2.799 TL
-Aprilla 5 başlıkta saç kurutma ve şekillendirme seti 549 tl
-Maximus duvar tipi ısıtıcı 439 TL
-Aprilla saç düzleştirici 179 tl
-Aprilla saç kesme makinesi 219 tl
-Kiwi Cansu ısıtıcı 399 tl
-Dik süpürge 549 tl
ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
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- Öğretmenler Günü'ne özel indirimler başladı! 29,90'a düştü... A101, BİM, ŞOK'ta hediye, çikolata, çiçek ve daha fazlası...
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