ŞOK 16 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Yeni ŞOK afişinde oyuncu bilgisayarı, mobilya, gıda ürünleri, mutfak gereçleri ve yüzlercesi satışta…

ŞOK, 15 Kasım'da duyurduğu yeni aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çekiyor ve bu özel indirimler 22 Kasım'a kadar tüm ŞOK marketlerinde geçerli olacak. Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL, Çelik Tencere Derin 599 TL, Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL ve Çelik Tencere ise 399 TL fiyatıyla müşterilere sunulacak. Bu avantajlı fırsatları değerlendirmek için 22 Kasım'a kadar ŞOK marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın. İşte ŞOK haftanın yeni ürünleri….

16 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!