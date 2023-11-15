ŞOK 15 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Yeni ŞOK afişinde oyuncu bilgisayarı, mobilya, gıda ürünleri, mutfak gereçleri ve yüzlercesi satışta…
ŞOK 15 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 22 Kasım tarihine kadar tüm ŞOK marketlerde geçerli olacak indirim kataloğunda Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL, Çelik Tencere Derin 599 TL, Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL, Çelik Tencere 399 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte ŞOK’un en yeni afişi….
ŞOK 15 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri ve fiyatlarını açıkladı! 22 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler listesinde ŞOK Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL, Çelik Tencere Derin 599 TL, Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL, Çelik Tencere 399 TL, Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 899 TL, Esse Emaye AyaklıKek Fanus 349 TL, Esse Emaye Tencere Emaye Kapaklı 349 TL, Çatal Bıçak Seti 899 TL, Keramika 13 Parça Kahvaltı Takımı 299 TL. 2'li Papilla Motto Tak Çıkar Kulplu Tava Set 599 TL'den satışa sunuyor. İşte ŞOK haftanın yeni ürünleri….
15 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL,
Çelik Tencere Derin 599 TL,
Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL,
Büyük Boy Çaydanlık 799 TL
Çelik Tencere 399 TL
Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 899 TL,
Esse Emaye AyaklıKek Fanus 349 TL,
Esse Emaye TencereEmaye Kapaklı 349 TL,
Çatal Bıçak Seti 899 TL,
Keramika 13 Parça Kahvaltı Takımı 299 TL.
2'li Papilla Motto Tak Çıkar Kulplu Tava Set 599 TL,
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 499 TL,
Sinbo SCM-2938 Filtre Kahve Makinesi 499 TL,
Sinbo STO-6712 Kollu Narenciye Sıkacağı 599 TL,
Sinbo SCM-2934 Kahve Baharat Öğütme Makinesi 399 TL,
Midi Borcam Dikdörtgen Tepsi 79,95 TL,
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 99,95 TL,
Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 12 Parça 79,95 TL
900 ml Borosilikat Cam Demlik 169 TL,
Ay ve Yıldız Figürlü Başucu Sürahisi 99,95 TL,
Scarlett TMF-1001 Kahve Köpürtücü 99,95 TL,
3'lü Lav Meşrubat Bardağı 59,95 TL,
230 ml Airfryer Sprey Yağlık 54,95 TL
Poşet Klipsi Kahve Kaşığı 16,95 TL
Çift Kişilkik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 349 TL,
Çift Kişilkik Tek Taraflı Pamuklu Battaniye 279 TL,
Çift Kişilik Baskılı Yorgan 369 TL,
Tek Kişilik Baskılı Yorgan 329 TL,
Çift Kişilik MicrofiberYorgan 299 TL,
Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL
5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL,
Ruum Metal Ayaklı Çalışma Masası 499 TL,
Katlanır Masa 399 TL ve Yer Sofrası 199 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar, tablet başvuru ekranı | "gsbbiz.gsb.gov.tr" "GSBBiz mobil" Vergisiz telefon başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler?
- Öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları 2023 | ÖTV ve KDV indirimli PC güncel model listesi açığa çıktı! Acer, Lenova, HP, Casper...
- Vergisiz telefon modelleri güncel liste 2023 | Öğrencilere indirimli telefon fiyat listesi! ÖTV'siz KDV'siz Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo...
- 36'lık İrem Derici diyeti ortaya çıktı! 45 günde -23 KG yağı silip atacak! 3 formüllü zayıflama sırrı...
- E-OKUL VBS giriş sayfası ekranı | 2023 MEB VBS öğrenci girişi ile ders notu ve devamsızlık sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İşi bitirdiler: Hayırlı uğurlu olsun
- 1999-2000-2008 sonrası dikkat! ‘S’, ‘Ş’, ‘K’ kodu olanın EYT'si, kademeli ve kısmi emekliliği iptal olacak! Hemen e-Devlet'ten bakın
- Avrupa'yı sallayacak transfer! Güle güle Galatasaray'ın gözbebeği: 12 milyon euroluk...
- Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT'li için 2'li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
- ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı | 105. Temel Eğitim ve 81 Yenileme ÖGG sınav sonuçları duyuruldu mu, ne zaman açıklanacak?
- VGM burs sonucu sorgulama ekranı: 2023-2024 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...