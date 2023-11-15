ŞOK 15 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Yeni ŞOK afişinde oyuncu bilgisayarı, mobilya, gıda ürünleri, mutfak gereçleri ve yüzlercesi satışta…

ŞOK 15 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri ve fiyatlarını açıkladı! 22 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler listesinde ŞOK Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL, Çelik Tencere Derin 599 TL, Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL, Çelik Tencere 399 TL, Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 899 TL, Esse Emaye AyaklıKek Fanus 349 TL, Esse Emaye Tencere Emaye Kapaklı 349 TL, Çatal Bıçak Seti 899 TL, Keramika 13 Parça Kahvaltı Takımı 299 TL. 2'li Papilla Motto Tak Çıkar Kulplu Tava Set 599 TL'den satışa sunuyor. İşte ŞOK haftanın yeni ürünleri….

15 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!