5 yaş -1800 gün erken emekli olacaksınız! 2000-2002-2008 öncesi ve sonrası sigorta girişi olanlara müjde! Yaşa göre prim gün tablosu…

EYT düzenlemesi sonrasında 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan yaklaşık 5 milyonu aşkın kişi emekli olma hakkı elde etti. Kademeli olarak emeklilik haklarını kazanan vatandaşlar, prim ve yaş şartlarını tamamlamaları durumunda emekli maaşı almaya hak kazanacak. Bu düzenleme sonrasında 2000 ve 2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olanlar için yeni bir düzenleme bekleniyor.