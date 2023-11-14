A101 16 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 afişinde Elektrikli ısıtıcı 439 TL, Saç düzleştirici 179 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.799 TL’den satışa sunuluyor
A101, 16 Kasım'da başlayan ve 23 Kasım'a kadar geçerli olan özel indirim kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bu özel katalog, elektronikten gıdaya, mutfak gereçlerinden beyaz eşyaya, giyimden oyuncağa kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. A101'in sunduğu avantajlar arasında çeşitli seçenekler ve uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşma fırsatı bulunuyor. İşte 16 Kasım A101 afişi….
A101, 16 Kasım'da başlayan ve 23 Kasım'a kadar geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu özel katalog, birçok farklı kategorideki ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor. Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led TV 22.999 TL, Onvo 65" Ultra HD Android 13 Smart Led TV 14.339 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.699 TL, Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.799 TL, Maximus SR3000 Duvar Tipi Isıtıcı 439 TL, Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 549 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.799 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 179 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 219 TL, Kiwi Cam Su Isıtıcı 399 TL, Kiwi Dik Süpürge 549 TL fiyat etiketleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte A101 haftanın afişi…
A101 16 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.799 TL
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL
Onvo 65" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 14.339 TL
Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.099 TL
OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.699 TL
Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.799 TL
Maximus SR3000 Duvar Tipi Isıtıcı 439 TL
Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 549 TL
Samsung Cyclone Süpürge 2.799 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 179 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 219 TL
Kiwi Cam Su Isıtıcı 399 TL
Kiwi Dik Süpürge 549 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 179 TL
Renkli Cam Kase 29,90 TL
Porselen Sufle Kabı 19,90 TL
Cam Matara 750 ml 59,90 TL
Renkli Oval Kase 24,90 TL
Sızdırmaz Cam Yağlık 550 cc 19,90 TL
Burç Desenli Kupa 14,90 TL
Ahşap Mutfak Gereçleri 24,90 TL
Ocak Üstü Tost Makinesi 349 TL
Papilla Basık Tencere 26 cm 349 TL
Papilla Tava 26 cm 199 TL
Papilla Derin Tencere 24 cm 349 TL
Emoji Pancake Tavası 229 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 299 TL
Servis Gereçleri 19,90 TL
Krema Pompası 16,90 TL
Rooc Bıçak Seti 3'lü 29,90 TL
Trend Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL
Bazalı L Koltuk 8.990 TL
Masa Takımı 3.490 TL
Kabin Boy PP Valiz 349 TL
Orta Boy PP Valiz 449 TL
Büyük Boy PP Valiz 549 TL
Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 29,90 TL
Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL
Kuru Çiçek Buketi 29,90 TL
Saçaklı Kaymaz Taban Fitilli Halı 120x180 cm 379 TL
Saçaklı Kaymaz Taban Fitilli Halı 4m2 649 TL
Fitilşi Klozet Takımı 189 TL
Kurulama Bezi 2'li 17,90 TL
Sofra Bezi 24,90 TL
Bay Kapüşonlu Softshell Mont 279 TL
A101 İndirim Afişi
A101 İndirim Afişi
A101 İndirim Afişi
A101 İndirim Afişi
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