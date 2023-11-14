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1 DOLAR KAÇ TL? Dolar bugün ne kadar? 14 Kasım 2023 canlı döviz kuru!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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1 DOLAR KAÇ TL? Dolar bugün ne kadar? 14 Kasım 2023 canlı döviz kuru!

"1 dolar ne kadar, kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Doların sürekli değişen değeri, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Piyasa açılışıyla birlikte ortaya çıkan detaylar, ekonomik gelişmelerle birlikte yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte, canlı döviz kuru!

"1 dolar kaç TL?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bugün döviz kurları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen önemli bir konu haline geldi. 14 Kasım 2023 Salı günü için güncel dolar ve euro fiyatlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

DOLAR:

Alış Fiyatı: 28.60 TL

Satış Fiyatı: 28.63 TL

EURO:

Alış Fiyatı: 30.88 TL

Satış Fiyatı: 30.90 TL

14 KASIM 2023 CANLI DÖVİZ KURU

DOLAR

EURO

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