5 yaş -1800 gün erken emekli olacaksınız! 2000 2008 öncesi sonrası sigorta girişi olanlara müjde! Yaşa göre pirim gün tablosu…

EYT düzenlemesi sonrasında 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan yaklaşık 5 milyonu aşkın kişi emekli olmaya hak kazandı. Kademeli olarak emeklilik haklarını eline alan vatandaşlar pirim ve yaş şartını tamamlamaları halinde emekli maaşı almaya hak kazanacak. Söz konusu düzenleme sonrasında bir düzenlemede 2000 ve 2008 yıllar arasında SGK, Ba-Kur ve Emekli Sandığı girişi olanlar için bekleniyor.