A101 16 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 afişinde Elektrikli ısıtıcı 439 TL, Saç düzleştirici 179 TL, Xiaomi kablosuz kulaklık 399 TL’den satışa sunuluyor

A101 16 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 23 Kasım 2023 tarihine kadar mağazadaki raflarda Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL, Onvo 65" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 14.339 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.699 TL, Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.799 TL, Maximus SR3000 Duvar Tipi Isıtıcı 439 TL, Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 549 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.799 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 179 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 219 TL, Kiwi Cam Su Isıtıcı 399 TL, Kiwi Dik Süpürge 549 TL fiyat etiketi ile yer alacak. İşte A101 haftanın afişi….

A101 16 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!