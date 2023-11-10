10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e 349 TL’ye fön makinesi, 229 TL’ye power bank, 229 TL’ye akıllı saat, 17 TL’ye saklama kabı geliyor

BİM, 10 Kasım itibariyle raflarına yerleştireceği indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. 10 Kasım aktüel kataloğunu yayınlayarak, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında aynı anda indirimlere başlayacak olan BİM, 17 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek indirim listesinde birbirinden avantajlı ürünleri sunuyor. RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Dijitsu 50" Android Led Tv 8.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.499 TL, Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL, Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL, Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL, Polosmart Akıllı Saat 229 TL gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. BİM'in sunduğu bu indirimli ürünler, alışveriş yapmak isteyenlere ekonomik ve çeşitli seçenekler sunuyor. İşte BİM 10 Kasım aktüel ürünler kataloğu

BİM 10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU