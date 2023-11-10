10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e 349 TL’ye fön makinesi, 229 TL’ye power bank, 229 TL’ye akıllı saat, 17 TL’ye saklama kabı geliyor
BİM, 10 Kasım tarihinde yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 17 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Dijitsu 50" Android Led Tv 8.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.499 TL, Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL gibi birçok ürün yer almaktadır. BİM'in sunduğu bu indirimli ürünler, müşterilere ekonomik alışveriş imkanı tanıyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında yer alan çeşitli ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve müşterilere kaliteli alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…
BİM, 10 Kasım itibariyle raflarına yerleştireceği indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. 10 Kasım aktüel kataloğunu yayınlayarak, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında aynı anda indirimlere başlayacak olan BİM, 17 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek indirim listesinde birbirinden avantajlı ürünleri sunuyor. RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Dijitsu 50" Android Led Tv 8.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.499 TL, Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL, Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL, Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL, Polosmart Akıllı Saat 229 TL gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. BİM'in sunduğu bu indirimli ürünler, alışveriş yapmak isteyenlere ekonomik ve çeşitli seçenekler sunuyor. İşte BİM 10 Kasım aktüel ürünler kataloğu
BİM 10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
Dijitsu 50" Android Led Tv 8.499 TL
TCL 32" FHD Android Televizyon 5.499 TL
Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL
Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL
Polosmart Akıllı Saat 229 TL
Polosmart Tws Kulaklık 229 TL
Polosmart 10.000 mAh Powerbank 229 TL
Polosmart Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucuları 79 TL
-30 Oto Cam Suyu 5 Litre 59,90 TL
-37 Radyatör Antifrizi 3 Litre 99 TL
Expert By Fakir Tek Fiyat Oto Kışlık Bakım Ürünleri 750 ml 39,50 TL
Expert By Fakir Hızlı Cila 750 ml 49,50 TL
LAVA Izgara Tava 599 TL
Chef's Pro Wok Tava 149 TL
Chef's Pro Sahan 89 TL
Bonera Derin Tencere 399 TL
Bonera Karnıyarık Tencere 449 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 289 TL
LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 29,50 TL
LAV Lal Su Bardağı 3'lü 49,50 TL
LAV Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 59 TL
Keramika 12 Parça Yemek Takımı 399 TL
Borcam 5 Parça Set 229 TL
Metal Patates - Soğan Kovası 109 TL
Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 199 TL
Benante Desenli Dikdörtgen Sunumluk 49,50 TL
Dolma Kapağı 29,50 TL
Glass in love Cam Vazo 139 TL
Rakle Borosilikat Kupa 32,50 TL
Alpina Cam Döner Tabla 169 TL
Erkek Trekking Ayakkabı 289 TL
Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL
Kadın Pelüş Ev Botu 99 TL
Çocuk Ev Botu 79 TL
Çocuk Eldiven 34,50 TL
Kadın Kadife Pijama Takımı 299 TL
Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL
Benante Amerikan Servis 49 TL
Naturalove Jüt Bardak Altlığı 10,50 TL
Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL
Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL
Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL
Naturalove Saplı Hasır Sepetler 89 TL
Naturalove Bambu Peynir Sunum Tablası 179 TL
Naturalove Siyah Metalli Akasya Sunum/Kesme Tahtası 179 TL
Naturalove Akasya Büyük Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL
Sürgülü Erzak Kabı 1,3 Litre 17,50 TL
Sürgülü Erzak Kabı 2 Litre 21,50 TL
Sürgülü Erzak Kabı 3,2 Litre 27,50 TL
Okyanus Home Siyah Metal Ürün Çeşitleri 57,50 TL
Okyanus Home Siyah Metal Ürün Çeşitleri 55 TL
Okyanus Home Gold Çok Amaçlı Organizer 109 TL
Okyanus Home Mutfak Servis Gereçleri37,50 TL
Okyanus Home Mutfak Gereçleri 34,50 TL
Okyanus Home Süzgeç Çeşitleri 29,50 TL
Saban Nem Alıcı Yedek Tablet 2x300 gr 39,50 TL
Saban Nem Alıcı Aparat 39,50 TL
Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 12,50 TL
Hobby Life Tek Fiyat plastik Ürünleri 11 TL
Konuşturan Oyuncak 189 TL
Şapkalı Pelüş Tavşan 249 TL
MGS Oyuncak Araba 79 TL
Ahşap Domino Oyunu 89 TL
MGS Luna'nın Bisikleti 119 TL
Oyuncak Tatlı Seti 44,50 TL
Aksesuarlı Deniz Kabuğu Kinetik Kum 99 TL
Eğitici Buzdolabı Magnetleri 22,50 TL
Blok Seti 89 TL
Oyuncak Ütü Masası 69 TL
Dedektif Kutu Oyunu 169 TL
Lisanslı Balonlar 12,50 TL
Oyuncak Yarış Arabası 49 TL
Bil Bakalım Kimin Oyunu 59 TL
Robotik Kodlama Etkinlikleri 17,50 TL
Mert Hikaye Kitapları 15,50 TL
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